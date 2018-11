Par DDK | Il ya 44 minutes | 83 lecture(s)

La Maison de la Culture Ali Zamoum de Bouira organisera à partir d’aujourd’hui et jusqu’à mardi, les journées nationales du court métrage amateur, en hommage à Larbi Rachid, scénariste et réalisateur.

C’est ce que révèle madame Cherbi Saliha, directrice de la maison de la culture de Bouira qui précise que «les journées nationales du film court métrage amateur dans sa première édition, sera placé sous le thème ‘Le jeune et le cinéma’ et se tiendront du 25 au 27 Novembre 2018. Le programme comprend entre autre l'exposition des portraits de personnalités du cinéma algérien par l'école de formation ‘studio 21’ de Tizi-Ouzou. Cette 1ère édition étant organisée en hommage au réalisateur Rachid Larbi, une exposition sur sa vie et son œuvre est prévue durant cette manifestation cinématographique au niveau de la maison de la culture de Bouira», indique Mme Cherbi qui souligne que 23 films seront en compétition pour primer les trois meilleurs. Cet événement verra la participation de 12 wilayas ; Mostaganem, M’sila, Chlef, Guelma, Annaba, Sétif, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Relizane, Tébessa ainsi que la wilaya de Bouira organisatrice de cet événement. Outre le volet compétition, le programme comportera trois ateliers, dont le premier sur les techniques d'écriture de scenario de film court métrage qui sera encadré par Madame Houria Khider, elle-même scénariste, le second sur les techniques des œuvres cinématographiques du court et long métrage qui sera encadré par le réalisateur de film court métrage Mohamed Yargui et enfin le troisième atelier qui sera chapeauté par M. Chihaoua Belkacem, producteur cinématographique en se basant sur les premiers principes du film. Pour Mme Cherbi, les objectifs de ces journées sont multiples, mais il s’agit avant tout de promouvoir le cinéma algérien dans sa diversité. «Initier les jeunes aux métiers du cinéma, leur permettre d’échanger leurs expériences respectives et offrir ainsi un cercle permettant la rencontre artistique, sont autant d’objectifs qui seront atteints au cours de la première édition des journées nationales du film court métrage amateur», estime Mme Cherbi.

Hafidh Bessaoudi