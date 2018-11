Colloque international sur Rachid Mimouni

Par DDK | Il ya 17 minutes | 12 lecture(s)

Un colloque international aura lieu aujourd’hui, à la Maison de la culture de Boumerdès, sur l’écrivain le plus primé de la littérature algérienne, Rachid Mimouni. Le dernier évènement consacré à son œuvre date de 2009. «Œuvres de Rachid Mimouni : ruptures et renouveaux», est le thème de la rencontre qui verra la participation de plusieurs écrivains et intervenants du monde de la culture et de la littérature venus de différents horizons, notamment d’Europe, pour revisiter l’auteur de «Le fleuve détourné». Rachid Mimouni est né le 20 novembre 1945 à Boudouaou, à l’ouest de Boumerdès, dans une famille modeste. Trois thèmes principaux autour de l’œuvre de l’écrivain seront débattus par les participants, dont certains sont venus de France et de Tunisie. Rachid Mimouni a été distingué à plusieurs reprises pour ses écrits, ses travaux et publications. Il a été distingué du Prix de l’Académie française pour son œuvre «La Ceinture de l’Ogresse» paru en 1991, du Prix Liberté littéraire pour son roman «La malédiction» paru en 1994 et du Prix de l’Amitié franco-arabe pour son roman «L’honneur de la tribu» en 1990. Il a écrits plusieurs romans notamment «Tombéza», «De la barbarie en général et de l’intégrisme en particulier» où il dénonçait l’islamisme des années 90 qui fait plongé le pays dans le chaos.

Youcef Z