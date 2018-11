Un dictionnaire biographique des arbitres algériens

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Chose rare dans le monde de l’édition en Algérie. Un dictionnaire biographique des arbitres vient de paraître aux éditions Graine Fertile. En vente chez les libraires, l’ouvrage consiste en une collection de notes biographiques des 100 arbitres internationaux de football de l’époque coloniale jusqu’à 2015 et de cinq cent arbitres fédéraux et inter ligue de la même période. Pour le bonheur des amoureux de la balle ronde, l’auteur inclut également une liste des arbitres féminins de la période allant de 1990 à 2015. Notre ami, Mohand Ouramdane Larab promet, après cette première version en langue française, une, prochainement, en arabe. Par ailleurs, Mohand Ouramadane Larab précise que le dictionnaire sera réédité tous les deux ans afin d’intégrer les arbitres admis en retraite. Une manière de mettre l’ouvrage dans une dynamique continuelle de mise à jour. Pour l’auteur, la liste des arbitres s’allonge avec les années, d’où la nécessité de cette opération qui nécessite un travail intellectuel sans relâche afin de mettre les lecteurs à l’air du temps. Un dictionnaire qui ne devient jamais ancien. Pour ceux qui le connaissent, Mohand Ouramdane ne reste jamais sans agrémenter le monde de l’édition d’un nouvel ouvrage. A son actif, un recueil sur les poètes anciens Si M’hand Umhend, Ccix Mohand Ulocine, Hocine Adeni, El Hadj Arezki Haouch. L’auteur ne se spécialise pas dans la poésie mais touche aussi à d’autres domaines. Il publiera d’ailleurs trois lexiques scolaires et économiques Anglais, tamazight, français et arabe. L’ouvrage a été édité au Maroc, en Algérie et en Libye. Mohand Ouaramdane publiera deux autres études politique et économique sur l’Algérie de 1999 à 2009. Enfin, il est à noter que Mohand Ouramdane Larab, par ce dictionnaire des arbitres, donne une autre dimension du football national, à savoir l’amour de la lecture. Jadis, le supporter n’attendait pas uniquement le match pour aller au stade. Supporter un club était une véritable passion consistant à collecter des articles, des revues sportives, des articles de journaux et bien d’autres activités. Par cet œuvre, Larab vient donc de mettre le cap sur le retour à ces anciennes pratiques qui tiennent le supporter loin de toute violence. Ces temps sont loin où le supporter avait toujours une revue toute en couleur avec lui. Les supporters guettaient toujours un poster de pages centrales de ces dernières pour trouver le portrait d’un joueur, entraîneur ou arbitre. C’est ce temps là que Ramdane veut ressusciter par cet ouvrage.

Akli N.