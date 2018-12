Biographie

Par DDK | Il ya 45 minutes | 72 lecture(s)

Karim Sergoua semble être né plasticien, amazigh pur jus extirpé des vastes vallons de Boghni et de Mechtras. Né le 21 mars 1960, il commence très tôt le dessin, il décide d'adopter une carrière artistique. Diplômé de l'école des beaux-arts d’Alger spécialité communication visuelle en 1985, il obtiendra un DESA, en option peinture en session de 1989. Karim Sergoua, plasticien curieux de tout, ne se lasse jamais d'investir toutes les pistes artistiques possibles. Soucieux de la transmission et du partage, il est alors assistant à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, depuis 1989 et ensuite assistant à l'École régionale des beaux-arts de Tipasa depuis 2009 pour rallier dans un juste retour des choses la «maison mère». Dans un parcours riche en perspectives, ce plasticien protéiforme adepte des tournures d'art total a, de fait, participé à de nombreuses actions collectives expérimentales. On constatera sa présence en compagnie d'un panel de jeunes artistes aujourd'hui très connus sous l'égide de l'insigne Denis Martinez dans une des premières actions du genre, intitulée : «Dernières paroles d'un mur» à Blida en 1986 et les camions peints de Picasso en hommage à Pablo Picasso dans une actions d'envergure menée en 1988. Le parcours versatile de l'artiste se poursuit inlassablement sur des actions painting, de Body painting, il crée et participe à des collectifs de peinture comme P'Art-ci P'Art-là, et Essebaghine, laisse sa trace sur des Biennales artistiques, encourage les jeunes talents organise de nombreux Workshops qui révèlent leur part de richesse créative et réalise de nombreuses œuvres qu'il expose individuellement. Karim Sergoua expose en France, Italie, Koweït, Espagne, Portugal, Macédoine, Croatie Grèce, Maroc.

