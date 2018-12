En hommage à la poétesse Nadia Benamer

Par DDK | Il ya 1 heure | 161 lecture(s)

La rencontre poétique amazighe de la Soummam, qui étrenne sa 12ème édition, se tiendra du 27 au 30 décembre 2018 à la maison de jeunes Abderrahmane Farés de la ville d’Akbou. Cette année, les animateurs de l’association Etoile Culturelle, organisatrice de l’événement, ont décidé de rendre hommage à la poétesse Nadia Benamer, membre active de l’association Numidia d’Oran. Le programme rendu public décline un chapelet d’activités centrées sur les différents aspects de la poésie d’expression Amazigh. Le premier jour de cette rencontre sera essentiellement marqué par la projection d’un film documentaire retraçant la vie et les œuvres de la poétesse Nadia Benamer, l’opus est réalisé par le club audio-visuel de l’association, de même que les témoignages de ses amis. Le public aura aussi à admirer les prestances de la chorale de Boumerdès, invitée pour la circonstance. L’opportunité est donnée également aux poètes participants de rencontrer les membres du jury. Le lendemain verra l’entrée en lice des poètes, avec l’organisation de deux séances du concours poétique. Nadia Benamer montera sur scène pour gratifier le public d’un récital poétiqueTrois autres communications sont prévues pour la journée du 29 décembre. «Amkan n tmedyazt di tmeti takbaylit» et «Accudu gar tutlayt d tsekla», présentées respectivement par Hassan Halouane et Hamid Billak, puis «Renouveau lexical dans la poésie kabyle, le cas de Tafunast n yigujilen de Amar Mezdad», qui sera soutenu par Hassan Mahrouche. La tombée de rideau de cette édition interviendra dans la matinée du 30 décembre, après la délibération du jury, la remise des prix aux lauréats du concours poétique et la tenue de la cérémonie de clôture.

Nacer M.