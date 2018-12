Sland dhi thoudar dans les bacs

Par DDK | Il ya 38 minutes | 24 lecture(s)

Le chanteur kabyle Hocine Farhi, natif de Tadmaït, vient de mettre sur le marché son deuxième album intitulé «Sland dhi thoudar». Un CD de six chansons où l’auteur-compositeur et interprète aborde différents thèmes. Il y est notamment question d’amour. L’artiste dira avoir sollicité les compétences de Rachid Saadaoui à la mandole, Said Terbah à la guitare, Madjid Hamaidi à la percussion, Ali Bennour à la flute, Ney et kawala, Juba Farhi au Bendir, Karim Mérabti au violon et Salim Drif aux arrangements et mixage. Les six chansons ont comme titres «Sland dhi thoudar», «Thsaavmi yi», «Andalan woussan ni», «Zzigh Alward», «djighed-lahlak» et «Ahek Skkra».

Rachid Aissiou