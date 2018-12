«Faire connaître la calligraphie en Tifinagh»

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Le jeune artiste Saïd Guezout du village Sikh Oumedour, âgé de 35 ans, a participé au 9ème Salon Djurdjura des arts plastiques qui s’est déroulé à la maison de la culture Mouloud Mammeri du 22 au 26 novembre 2018. Cette année, le 9ème Salon Djurdjura des arts plastiques est placé sous le thème de «Tajmaâts». «Ma présence ici s’explique par le fait que la direction de la culture m’a invité pour assurer l’animation des ateliers de calligraphie, de peinture et de dessin», dit le calligraphe. En parlant de la calligraphie, il avance : «Nous avons ramené des lettres en Tifinagh et des plumes. Ce travail s’est fait de façon décorative car la calligraphie en Tifinagh est rare, alors il faut un début pour la faire connaître aux enfants !». Pour l’atelier de peinture, l’artiste nous dira : «Nous avons pris quelques photos, des dessins animés pour le coloriage. Les enfants sont âgés de 6 à 13 ans. Et les plus âgés ont procédé à des dessins libres pour situer leurs réflexes, leur façon de penser, leur prédisposition au dessin. Ils sont doués et ont des capacités pour cet art. Ils se sont adonnés à des dessins expressifs tout en recevant une leçon de construction d’un dessin (fleurs, visages…). Le parcours artistique du jeune homme a débuté depuis sa jeune enfance (7/8 ans) : «Je me suis intéressé au dessin et non à mes études. A 18 ans, je suis rentré à la maison de la culture Mouloud Mammeri pour faire du dessin avec comme animateur Lyès Sedouki, puis j’ai fait l’école régionale des beaux arts d’Azazga (2013/2015) en qualité de candidat libre durant trois ans. Je n’avais pas pu faire ma quatrième et dernière année. Il fallait choisir : soit le dessin ou le travail. J’ai opté pour le second de peur que le poste me passe sous le nez». En 2016, j’étais embauché comme agent polyvalent dans le transport urbain chez un privé».

M. A. T.