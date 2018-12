Décès d’Ahmed Hamdane

Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

Le comédien, humoriste et compositeur Ahmed Hamdane, célèbre pour la caméra cachée "Taxi El Majnoun", est décédé mercredi soir à Alger à l'âge de 61 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en mars 1957, Ahmed Hamdane, Ahmed Guebouba de son vrai nom, avait participé à plusieurs œuvres au théâtre et au cinéma depuis la fin des années 1970. Il a campé plusieurs rôle au cinéma dans des œuvres comme "Les concierges" au côté de Rouiched, "Serkadji" ou encore "La grande tentative" avec le regretté Azzedine Medjoubi. Il connaîtra un grand succès en 2001 avec la caméra cachée "Taxi El Majnoun" réalisée par Belkacem Hadjadj et dont il avait composé et interprété le générique qui avait marqué les téléspectateurs. Ahmed Hamdane avait également composé plusieurs musiques de séries télévisées comiques en plus d'avoir conçu et animé plusieurs spectacles pour enfants.