Sahel, prochaine escale du festival Raconte-Arts

Le village Sahel, dans la commune de Bouzeguène, à 70 km à l’Est de Tizi-Ouzou, accueillera la 16ème édition du Festival Raconte-Arts qui se déroulera du 19 au 26 juillet 2019. Le comité d’organisation du festival qui s’est réuni mercredi "a opté pour le village Sahel pour accueillir la prochaine édition après étude du dossier présenté par le comité de ce village", a indiqué Hacène Metref, membre du comité d’organisation. Deux villages étaient en compétition pour accueillir cette 16ème édition, le village lauréat, Sahel, et la Kalâa des Beni Abbès, commune d’Ighil-Ali, 90 km au Sud-ouest de Béjaia, avant que ce dernier "se désiste au profit du premier jugé mieux préparé et présentant de meilleurs atouts", a souligné Metref. Parmi ces atouts, il a cité "la tradition d’organisation de manifestations culturelle et de masse vu que le village organise annuellement la fête de la figue, la superficie du village qui permet d’accueillir un grand nombre de participants et de visiteurs, son agencement et son architecture qui offre plusieurs espaces, ainsi que le dynamisme et la force de persuasion de son comité et de son association féminine". Lancé en 2004 à Beni-Yenni (35 km au Sud-est de Tizi-Ouzou), par un trio d’artistes en collaboration avec la ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi-Ouzou, la manifestation culturelle itinérante s’est, depuis, ancrée dans le paysage culturel local. La dernière édition de ce festival s’est déroulée au village Tiferdoud (Commune d’Abi Youcef, à 60 km au Sud-est de Tizi-Ouzou).