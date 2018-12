Activités culturelles au centre Matoub Lounès

Par DDK | Il ya 59 minutes | 70 lecture(s)

Après plusieurs mois de disette, le centre culturel Matoub Lounès d’Aïn El Hammam rouvre ses portes au public et renoue avec les activités culturelles. A l’occasion de la 11ème édition du Salon Djurdjura du livre, un programme a été concocté du 10 au 12 du mois en cours. Une exposition de livres et des séances de dédicaces eurent lieu au niveau du hall du centre culturel. Imache Chabane, le fils de l’illustre Imache Amar, anima une rencontre littéraire suivie d’une vente-dédicace de ses œuvres, dont son livre «La mort du vieux chêne». Notons par ailleurs que samedi prochain, 15 décembre, à quatorze heures, la grande salle sera ouverte au public qui assistera à la projection du film «Krim Belkacem», d’Ahmed Rachedi. Le centre culturel vient donc d’être dépoussiéré, à l’occasion du salon du livre. Et d’aucuns souhaitent que d’autres activités seront programmées plus régulièrement, en dehors des rendez-vous du calendrier.

A. O. T.