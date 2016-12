Ẓḍan di nuba-s wiyiḍ

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 160 lecture(s)

Ḥmed n At Lḥaǧ si taddart n At Lḥaǧ deg At Dwala. D afellaḥ, ixeddem tamurt, ittidir kan s lɣellat i d-ittak wakal-is.

Yiwen wass di ḥartadem, ikker ttnasfa n yiḍ, ieebba-as i zayla snat n tcekkarin n neɛma, iruḥ, yewwi abrid n wasif ɣer Taxuxt, ɣer tessirt ad d-iẓeḍ. Imiren, ittili lɣaci aṭas. Yewweḍ d amezwaru, kksen-as wiyiḍ nuba, nnan-as ur tẓaḍeḍ ara dagi. Iḥellel-iten, xersum ad as-fken nuba, ugin. Akken yuyes, idewwer-d zayla-s, yerra-d s axxam. Yelḥa-d asurif, izzi ɣer deffir ibda la isgermud. Qqaren-d, akken iḍal i tizi, tissirt teḥbes, iɣuraf-is ugin ad dewren. ḍefren-t lɣaci-nni, ssuturen deg-s leɛfu, netta ileḥḥu s axxam, yugi ad ibren ɣur-sen.

Seg wass-nni, tissirt-nni ur teẓḍi. Saɛid Muḥed Weɛli si taddart n Tewrirt Musa yewwi asefru:

‘’Ad nendah s Sidi Ḥmed yeqreb

Ɣef yizem i yerkeb

D uccen yettɛasa lmal-is

Netta d lewḥuc i yleɛɛeb

Ulac lekdeb

Ttɣiman daxel urebbi-s

Qḍu-aɣ-d taɣawsa neḍleb

Lǧennet ay nerɣeb

Ad nečč di neɛma-s

D netta i yewwin iẓiḍ

Ur yugad

Ikker, qbel ad yali wass

Ɣer tessirt ḥedd ur yewwiḍ

Netta iruḥ deg yiḍ

Tezwar akk medden neɛma-s

Ẓḍan-d di nuba-s wiyiḍ

Yuɣal-as d lɣiḍ

Ur yeɛlim ḥed s lḥala-s

Nnan-as rfed ad tɛebbiḍ

Xas ruḥ ad tnadiḍ

Tisyar wejdet aṭas

Ikker-d ssyin ur yeɣliḍ

Mi iɛedda s aḥwiḍ

Ittlaei lqudra, tsell-as

Ṭṭes a yelli ahat teɛyiḍ

Aṭas i teẓḍiḍ

Nɛas deg-s yerẓa-s

Aɣref ḥader ad tezziḍ

Lqewt ur t-terniḍ

Isxeḍ, inṭeḍ deg gma-s

ḍefren-t-id s kra n teɣri

A gma ma ur aɣ-teɛfiḍ

Di ssuṛa-s ibeddel lweswas

Ufiɣ-k ziɣen texliḍ

Ur iyi-d-tenniḍ

Aɛemmaṛ yeffeɣ, dayen xlaṣ.

Ramdane Lasheb