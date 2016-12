Tajmilt i Salem Amrane d Malek Houd

Par DDK | Il ya 5 heures 50 minutes | 243 lecture(s)

Tanmehla n yidles n temdint n lwilaya n Bgayet akked Tiddukkla Tadelsant Itri n Akbou, s tallelt n waṭas n yimεiwnen, gar-asen La Dépêche de Kabylie, suddsen-d timlilit tis mraw n tfaska taɣelnawt n tmedyazt tamaziɣt n Soummam, i d-yellan seg 22 alamma d 25 deg duğember 2016, deg uxxam n yilmeẓyen Abderrhmane Fares n Akbou, deg lwilaya n Bgayet. Timlilit-agi, gan-tt d tajmilt i sin n yimedyazen imeqqranen iqbayliyen: Mass Malek Houd akked Mass Salem Amrane. Ttiεad-agi, yebda s wudem unsib ass-nni n lexmis yezrin 22/12/2016 ɣef 14h 30m, deg Uxxam n Yilmeẓyen A. Fares s temlilit n d yimedyazen d umeslay sɣur kra n yimḍebbren d yiεeggalen n tiddukkla. Ґef 15h, yella-d usenεet n yiwet n tceqquft n umezgun “Jules César”, sɣur tarbaεt Asirem n Akbou. Ma ɣef 21h, tella-d temllilit gar yimedyazen d tesqamut n ufran. Ma deg wass-nni n sem 23 deg duǧember 2016 ɣef 10h, yella-d usarag n Zoulikha Moulai (d taselmadt n tmaziɣt deg tesdawit n Bgayet) s usentel «Asurif i d-telḥa tmedyazt taqbaylit deg umezruy d usnerni-ines». Ma ɣef 13h 30m, tella-d tmenna n yisefra sɣur Mass Salem Amrane, yetbeε-it-id uskasi sɣur wid iḥedren. Ma ɣef zzuğ d uzgen n tmeddit, yella-d uḥric amezwaru n temsizzelt n tmedyazt alamma d 19h, ma ɣef 20h 30m, yella-d usikaw adelsan ( d ameslay gar yiεeggalen n tesqamut d imedyazen ɣef talɣa, asusru, lebni n usefru…) deg Uxxam n Uselmed n Tẓuri. Ma d deg wass wis kraḍ 24 deg duǧember 2016, yella-d usarag n Massa Lynda Ouatah (d taselmadt n tmaziɣt deg tesdawit n Bgayet) s usentel «Tamedyazt n tmeṭṭut». Ґef 13h 30m, tella-d tmenna n tmedyazt sɣur Mass Malek Houd, yetbeε-it-id uskasi sɣur wid iḥedren. Ma ɣef 14h 30m, yella-d uḥric wis sin n temsizzelt n tmedyazt alamma d 19h. Am wakken daɣen i d-yella usikaw adelsan deg Uxxam n Uselmed n Tẓuri, am winna n wass-nni n lğemεa. Ma d ass aneggaru 25 deg duǧember 2016, tella-d tukci n yigerdasen n usebɣes i wid yettekkin deg temlilit-agi tis mraw, am wakken daɣen fkan arrazen i tlala i d-yufraren, akked d tmeɣra n taggara si 9h n ssbaḥ d asawen. Am wakken daɣen i d-yellan usenzi s ubuddu sɣur waṭas n yimyura d yimedyazen, ɣef teɣizi n 4 wussan-agi, nezmer ad d-nebder gar-asen: Ahcene Mariche, Adaoun Abdelghani, Yousef Harouni, Idir Bellali, Brahim Ben Taleb, Kenza Djourdjoura, Mohamed Nait Abdellah…atg. Ma d ayen yeεnan arrazen, llan-d tlata, i kraḍ n yimedyazen ara d-yufraren. Acu kan d arrazen imzumal (symbolique) kan imi iswi n temlilit-agi mačči d arraz, d asnerni n tmedyazt taqbaylit, ɣef leḥsab n yiεeggalen n tiddukkla-a tadelsant. Dɣa yal yiwen seg tlata-nni i d-yufraren, ad as-id-suffɣen kraḍ-nni n yisefra swayes i d-yufrar d adlis (ama i umezwaru ama i wis sin d wis kraḍ). Azal n 88 n yimedyazen i yemḥezwaren ɣef tlata n yimeḍqan imenza, usan-d seg ṭam n lwilayat: Tizi Uzzu, Tubiret, Lezzayer, Bumerdas, Blida, Sṭif, Tamenrasat d Bgayet. Ad d-nesmekti kan belli tiddukkla-agi “Itri Adelsan n Akbou”, tebda leqdicat-is s wudem unsib ass n 2 deg meɣres 1976. Ma d tafaska-agi, tebda deg useggas n 2005, yal aseggas yettili-d deg-s umaynut. Gar wayen txeddem tiddukkla-a yal aseggas ad naf tafaska n umezgun, tin tmedyazt, asfugel n Yennayer d 20 Yebrir…atg.

Ghani Amazigh