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Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 137 lecture(s)

Deg tnewwalt n leqbayel

Leḥlawat n ṭṭabaɛ

Isufar i urekti

6 n tmellalin

1 n lkass n ssker

1 lkass n wudi ifsin

½ n lkass n zzit

Tissent ( lmelḥ)

2 n tculliḍin n yiɣes akruran ( levure chimique )

1 n tculliḍt n tfanilt ( vanille) neɣ iqcer n llim

Lfarina

Isufar i ccbaḥa

3 n yifuṛaz n tmellalt

1 tɣenjawt tameqqrant n uyefki

Ssker i uzuzzer

Aheggi

Di lḥila, rret timellalin , lmelḥ , ssker , rwi-ten alamma yefsi ssker . Rnu udi, zzit tafanilt neɣ iqcer n llim : Rwi kra din . Rnu , iɣes akruran , snagar s lfarina alamma yuɣal d arekti . Ɣef ttabla idehnen s zzit , s tmeskurt ḍlu arekti , sakin gzem arekti d s talɣa i tebɣiḍ . Ḍlu-as tamellat, zuzzer-as ssker . Err-itent ɣer lkuca 30’ .

S tezmert-nnwen .

S ɣur Daya

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