Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 137 lecture(s)
Deg tnewwalt n leqbayel
Leḥlawat n ṭṭabaɛ
Isufar i urekti
6 n tmellalin
1 n lkass n ssker
1 lkass n wudi ifsin
½ n lkass n zzit
Tissent ( lmelḥ)
2 n tculliḍin n yiɣes akruran ( levure chimique )
1 n tculliḍt n tfanilt ( vanille) neɣ iqcer n llim
Lfarina
Isufar i ccbaḥa
3 n yifuṛaz n tmellalt
1 tɣenjawt tameqqrant n uyefki
Ssker i uzuzzer
Aheggi
Di lḥila, rret timellalin , lmelḥ , ssker , rwi-ten alamma yefsi ssker . Rnu udi, zzit tafanilt neɣ iqcer n llim : Rwi kra din . Rnu , iɣes akruran , snagar s lfarina alamma yuɣal d arekti . Ɣef ttabla idehnen s zzit , s tmeskurt ḍlu arekti , sakin gzem arekti d s talɣa i tebɣiḍ . Ḍlu-as tamellat, zuzzer-as ssker . Err-itent ɣer lkuca 30’ .
S tezmert-nnwen .
S ɣur Daya