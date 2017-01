Timlilit tameqqrant di Zenith n Paris ass 15 yennayer

Par DDK | Il ya 1 heure | 58 lecture(s)

Ad tili tmeɣra-agi deg Zenith, deg tmurt n Fransa, ass n lḥedd 15 yennayer 2017, ɣef rrebɛa n tmeddit. Aya i lmend n usfugel n 50 n yiseggasen n ccna-s.

Akken i d-yenna Lounes Matoub deg yiwet tezlit : ‘’ Lounis Ait Menguellet, tuɣac-is seggment, ttakent ddwa i yimuḍnan. Tiḥdayin yis-k i ferḥent, kul mi ara ak-slent , wamma ilmeẓyen akk selben’’. Ihi, Ait Menguellet, d yiwen unaẓur ameqqran. Isem-is aḥeqqani Abdenbi , ilul ass n 17 deg yennayer 1950 deg taddart n Ighil Bouammas , taɣiwant n Iboudraren, At Yanni. D d yiwen umedyaz , acennay aqbayli. Yekker-d deg yiwet n twacult iḥemmlen idles n tmaziɣt, d netta i d wis setta gar watmaten-is , yesɛa kraḍ n tyesetmatin d sin watmaten-is. D tawacult yeɣran. Seg wasmi yesɛa 17 n yiseggasen i yebda ccna, yerna icennu i yiman-is, ur yebni ara d akken ad d-yas wass ad yuɣal d anaẓur meqqren , d yiwet n tgejda n ccna s teqbaylit. I tikkelt akk tamezwarut i iruḥ ɣer umaṭṭaf wis sin, iɛedda-d deg nnuba n yicennayen uzekka anida yella iqeddec ufennan ameqqran Crif kheddam, yerna Ait Menguellet, yebɣa ad yissin wigi iqedcen deg umaṭṭaf wis sin imir d tagi kan i nesɛa d agerruj n teqbaylit, ur iruḥ ara akken ad yettwasen , yella deg tazwara isel i tezlatin n Taleb Rabaḥ ad fell-as yeɛfu wuzmir, am tezlit-nni ‘’Tezga ṣṣifa-m gar wallen-iw’’, ‘’Ma tecfan ay igudar’’… Aṭas i t-iɛawnen, fkan-as afud gar-asen Kamel Hamadi, yettaru-as tizlatin icennu-tent, maca Ait Menguellat ur yettkil ara kan ɣef kamel Hamadi, ula d netta yettaru iḥulfan-is icennu-ten iman-is. Yebda aseggas n 1966 s tezlit tamezwarut i d-yessekles deg wahran , yefka-as Ouahab Ait Menguellet afud , maca isem i as-fkan tazwara lḥesnaoui Ait Menguellet ur t-yeqbil ara akken ad as-fken isem unaẓur ameqqran netta imir kan i yebda ccna. Yuɣal fkan-as kan isem-is Ait Menguellet, rna-asLounis. Seg yimir, yuɣal xedmen agraw n yilmeẓyen anida yetteki deg seddis yid-sen isem-is ‘’Agraw n Yimaziɣ’’, yettwaɛreḍ sɣur uselway n temdint n Tigzirt akken ad xedmen tameɣra , llan kukran tazwara imi i tikkelt tamezwarut ara xedmen tameɣra , imir aselway n Tigzirt, yebɣa ad yesnerni ccna, yefka-asen azal imi imir tizlatin n Slimane Azem, ur ilaq ad asent –slen medden maca aselway n Tigzirt, icɛel tizlanin n Dda Slimane, s ṣṣut ameqqran yal tama yerna xedmen tameɣra anida yetteki Cherif Kheddam akked d Nouara. Llan akken i lmendad n ugraw–agi , taggara tameɣra tgerrez akken iwata imi s nnif i cnan mgal tamḥeqranit i d-yellan imir, asmi ur aɣ-d-iṣaḥ ara wawal s tutlayt -nneɣ aɛzizen. Ikemmel amecwar-is, acku ur yelli ara weḥd-s : s kra n win i t –yesnen deg yifennanen, ad as-yefk afud, netta simmal, simmal almi yuɣal selben fell-as yilmeẓyen imi icennu ɣef tayri, asmi tella d tuffirt mačči. Yenna-d u yecna-d iḥulfan n yilmeẓyen n tallit-nni. Aseggas segmi i d-yessufeɣ tizlit-is tamazwarut ‘’Ma truḍ ula d nekk kter’’, deg useggas 1967, yemmut gma-s. Yesɛedda leḥzen d ameqqran. Yenna-d limer uqbel i yemmut gma, yili ur ttruḥuɣ ara ɣer tedwilt n yicennayen uzekka. Si leḥzen yecban wagi, yerna limer i d-as-nnan deg twacult-is ur cennu ara, yili ur icennu ara, ahat, imi d win yettqadaren, yettseḍḥin, d urẓin . Deg useggas n 1974, iruḥ ɣer Fransa, meɛna ur yugi ad yecnu deg leqhawi. Yuɣal yecna deg tzeqqa tameqqrant deg Fransa ‘’Le Zenith’’. Akken amecwar-is n ccna yettaẓ ɣer sdat, mačči ɣer deffir , icennu tizlatin i yura, iwumi i iḥulfa, mačči kan akka. Tizlatin –is, tzemreḍ ad asent-tesleḍ sdat baba-k, yemma-k neɣ gma-k ur xsirent ara. Icennu ɣef tayri, lɣerba, tasertit, timetti, idles d tutlayt n tmaziɣt. Tizlatin-is, llant twezzlanin, llant tɣezzfanin anida tella tfelsafit. Win ur nessin ara taqbaylit, ur ifehem ara anamek n yisefra , ameyad ; ‘’a wid ifaqqen, yegra-d yiwen ulqaf, d idles ɣlayen. Di ddiq i t-nettaf , ḥader win ara t-yerren gar yiɣuraf, akken ad aɣ-t-rrẓen». Yenna-as daɣen : «Lekdeb yurew-d lbaṭel , lbaṭel d baba-s n lxuf, lxuf yurew-d tirugza , tirugza teɣleb-iten yakk’’. Lounis, d amedyaz i textar tmedyazt, d acennay yextar ccna, yessekles aṭas n tezlatin netta s timmad-is, ur yezmir ara akken ad tent-yeḥseb. Ait Menguellet, ur yettu ara lxir i d as-xedmen inazuren imeqqranen. Yerra-asen yakk tajmilt, ama i Kamel Hamadi asmi iwumi rran tajmilt deg taddart –is Ait Daoued n Yatṭṭafen, At Yanni , yerra-as tajmilt i Taleb Rabaḥ, i Cherif Xeddam d wiyaḍ-nniḍen. Tura tewweḍ-d nnuba N Ait Menguellat ad as-tuɣal tejmilt ass n 17 deg yennayer 2017, i lmend n umecwar n 50 yiseggasen i d-yewwi. Mebla ma nettu d akken Ait Menguellet, iɛawen mmi-s Djaafer akken ula d netta ad yeḍfer abrid-agi azeddgan. D mmi-s i d afus-is ayeffus. Nessaram–as i unaẓur-nneɣ ameqqran Ait Menguellet, teɣzi n tudert, yal aseggas ad t-id–yettaf s tezmert yeqqwan, am wakken i d-yenna ucennay Ali Amran ‘’Tajmilt ara as-nerr i Lounis, yuklal-itt’’ . Aṭas n tmeɣriwin akked tejmilin i d-yettuheggan i lmend n waya, ama tagi deg tmurt, ama deg berra. S teɣzi n leɛmer-is, ihi.

Zakia Ben yahia