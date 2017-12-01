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Ayt Smaɛel
Bdan yimezdaɣ lxedma n wurti
Imi yal ccɣel yelha ad yili, ad yemmag deg lawan-is, imezdaɣ n temnaḍin n Ayt Smaɛel am yakk tamiwin timsedrarin n tmurt n Leqbayel, gran deg tzerraɛt n tferkiwin-nsen. Seld imi d-yewwet ugeffur, yerwa wakal yerṭeb, yuɣal yeshel i tneqqact. Mmektin-d yimdanen aqeddic i nnumen xeddmen-t, ferrun-t yal aseggas. Yuɣ lḥal, uqbel ad bdun deg tzerraɛt-a, imezdaɣ n Ayt Smaɛel, lhan d wuẓẓi n kra n ṣsenf n lxeḍra, am cclaḍa, baṭaṭa, aẓalim, lbesbas d wiyaḍ. Dɣa, skud amdan ilaq ad yexdem, ad yesseqdec tazmert i as-d-yettunefken, mi gan kksen ayen niqal i asen-d-yemmenden, qqlen ɣer lecɣal-nniḍen. Daymi ussan-a, kra n yimdanen, ceɣben deg tneqqact d tzerraɛt n tferkiwin i yesɛan akal yesleḥ i wannect-n, akken ad d-yessemɣi, ad d-yefk lɣella n lɛali i ara yessettun leɛtab d ccqa. Skud aqeddic-a n tzerraɛt yettili, ɛla ḥsab ayen yesɛa yiwen d lqaɛa, neɣ d listaɛ, llan wid izerɛen akal-nsen d timẓin, llan d ajilban neɣ d aẓekkun... Mačči aṭas n wakud segmi bdan yimezdaɣ tazerraɛt. Ɣef waya drus n lɣaci i tt-yekfan yakan, ma d tuget seg-sen tura kan i as-d-qqimen. Wiyaḍ mazal ur grin deg-s ɛad. Imi yeṭṭef-iten wahil n yimahilen-nniḍen, urɛad i d-stufan i llhu d tzerraɛt n yireẓẓwan. Lameɛna ula d wid-nni mebla ahat ur stehzayen, ur ttɛeṭṭilen deg ferru n wayen ḥemmlen ad t-xedmen, imi yekka-d seg wansayen iqburen i ileḥḥun deg yidammen. Ayen yessefraḥen ugar, d ankcum n warrac imecṭaḥ, seg tura, deg wannar-a n tfellaḥt. Acku llan wid i yettɛiwinen ibabaten-nsen, lemmden taneqqact d tzerraɛt.
Kaïsa Khalifi