Zik, taddart n Agni-Buffal ssawalen-as Agni-Buzzal i lmend n yirgazen i tesɛa. Ggten yirgazen ikkaten uzzal din. Qqaren-d ɣer-s sebɛa meyya iterrasen. Ma d taddart n At Izid, illan ddaw n Agni-Buffal, rqiqit, drus yid-sen. Yiwen wass, deg wussan n ḥaṛtadem, kra n yirgazen n taddart n Agni-Buffal ẓedmen ɣef yiwen n uxxam n At Izid, kksen-as tayuga n yizgaren, wwin-tt, zlan-tt, ččan-tt. Uɣalen tikkelt-nniḍen, ḍefren axxam-nni alammi i t-xlan. Qesden, tikkelt-a, axxam-nniḍen, qqaren-asen, At Salem, sean kan yiwet n tyuga xeddmen yis-s. Ẓeḍmen fell-asen deg yiḍ, kksen-asen-tt, wwin-tt, zlan-tt, bḍan-tt gar-asen, ččan-tt. Mi yuli bab n uxxam ɣer taddart n Agni-Buffal, yufa-ten di tejmaɛt, ttawin fell-as tacawit, tihin fell-as. Wa yeqqar i wa, timecreḍt n yiḍelli werǧin i tt-nezli; yal wa d acu i s-d-yeqqar, akken ttkehinen fell-as. Yuɣal-d, iḍfer-d abrid areqqaq. ḍefren-t-id, ad t-wwten. Iwweḍ ɣer yiwet n tizi, ibedd, issawal:

‘’Aḥlima! Aḥlima!

Ssebɛa miyya,

Ad uɣalen d sebɛin

Agni-Buzzal,

Ad yuɣal d Agni-Buffal’’.

Leḥqen-t-id, ad t-ṭṭfen, isenser-asen, irwel, imneɛ.

Qqaren-d, seg wass-nni, taddart n Agni-Buzzal, teɣli-d fell-as tterka, ttmettaten, ɣellin wa deffir wa alammi ssebea miyya-nni iterrasen, uɣalen d sebein. Akka, taddart tuqqel rqiqet, afud isεan zik iruḥ, yuɣal i bab-is. Agni-Buzzal yuɣal d Agni-Buffal.

Ramdane Lasheb