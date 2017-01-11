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Yennayer 2967
Asfugel deg Tizi Uzzu
Tamdint n Tizi Uzzu, s umata tesfugel amenzu n yennayer, aṭas n yidisan i d-iheggan ddurt tadelsant i lmend n usmekti-agi.
Gar wid itt-id-isuddsen ad d-nebder: Tanmehla n Yidles, Tanmehla n Tmerrit d tẓuri, tin n usegmi taɣelnawt, Axxam n Yidles n Tizi Uzzu, s tallelt n tesdawit Lmulud At Mεemmer, akked umussu addukklan…atg. Yella-d leqdic-agi deg waṭas n yimukan, ɣef teɣzi n 6 wussan, imi yebda ass-nni n lhed 08 deg waggur n yennayer 2017, yekfa sendiḍelli n sed 14 deg waggur-agi ideg nella. Ad d-nebder kra n yimukan d wayen yeḍran deg wussan-agi.
Axxam n Yidles Mulud Mεemmri
Mugren ansay-agi n yennayer s wahil d amerkanti, imi d-llant wazal n 22 n temsikniyin n waṭas n tewsatin n tẓuri: tiqendyar, lfeṭṭa, aẓeṭṭa, lmakla, iselsa, tamemt, isekla, llant ula d tid n yidlisen d usenzi s ubuddu….atg. Ass n 09 akked 10 deg yennayer 2017, llan-d d sin wussan n unadi d umeslay ɣef tmedyazt taɣerfant tamaziɣt, smeknan-d seg-s tlata seg tgejda n tmedyazt tazwawt, wigi d : Yusef u Qasi, Si Muḥend u Muḥend d Ccix Muḥend u Lḥusin. Llan-d daɣen ass-nni n 9 deg yennayer, sin n yisaragen ɣef tmedyazt d tezlit tamaziɣt, sɣur: Mass Mouhaned El Aigoun d Massa Fatiha Hamdi. Am wakken diɣen i d-tella tɣuri n yisefra sɣur waṭas n yimedyazen, i d-yusan waṭas n lwilayat n tmurt: Tamenraset, Bumerdas, Lezzayer Tamaneɣt, Tipaza, Tizi Uzzu…atg. Ma d ass-nni n ahad 10 deg waggur-agi ideg nella, ḍran-d kraḍ n yisaragen, sɣur: Mass Messaoui Laarit, Mass Hamid Belik, akked Mass Arkoub Abdellah. Am wakken diɣen i d-tella tɣuri n tmedyazt sɣur waṭas n yimedyazen, i d-yusan 8 n lwilayat n tmurt: Ґerdaya, Skikda, Tubiret, Adrar, Batna, Bgayet…atg. Yella-d azekka-yin 11 deg yennayer, usenεet n usaru-nni Si Muḥend u Mḥend akked usaru-nni Adrar n Baya. Ma deg wass-nni n yennayer, tella-d lweεda n yennayer (sseksu s yiyuẓaḍ), ma ɣef 14h d tmeɣra n ccna sɣur Taleb Tahar akked Kamel Ouamar. Sendiḍelli 14 deg yennayer, i medlent tewwura n leqdic-agi s tbuɣarin, tirebaε n ccna n yilmeẓyen, akked tukci n yigerdasen n usebɣes d uttekki,ɣer taggara n tmeɣra. Massa Kemmar, tanemhalt n uxxam n yidles tenna-d: “Neεreḍ ad nesken i yimezdaɣ n Tizi Uzzu, amek i d-yettili usfugel n yennayer, d usenεet n wayen akk nesεa d agerruj. Nessarem yennayer n useggas-agi nesεedda-t deg tumert d lferḥ. Neccallah d win ara d-yawin tazmert d sseḥa i yimezdaɣ n temdint n Tizi Uzzu, d yimaziɣen merra anida ma llan. Nessaram daɣen ahil n useggas-agi n 2017, ad yili d anesbaɣur s leqdicat. Nettmeni diɣ tutlayt-nneɣ tamaziɣt mačči d tunsibt kan deg lkaɣeḍ, maca ilaq ula deg unnar. Ihi aseggas ameggaz.”
Axxam n yidles Azazga, axxam n umezgun akked temkerḍit tamaynut
Yella-d diɣen usmekti n n wansay-agi n yennayer, deg yimeḍqan-agi i d-nebder yakkan, s waṭas n leqdicat gar-asen: ticeggufin n umezgun (Aḥiṭus, Lalla Tucbiḥt, Tacbaylit, Massinissa et Sophinisbe, abrid n yimawlan), deg uxxam n umezgun amniḍan Kateb Yasin n Tizi Uzzu. Ma deg umaruzn uxxam n yidles n Azazga, llan-t-d aṭas n temsikniyin, asenεet n usaru Macahu akked tceqquct n umezgun d tmeɣra n ccna sɣur waṭas n yinaẓuren. Am wakken diɣen i d-llan tlata n yisaragen deg temkerḍit n tɣuri taɣerfant n Tizi Uzzu, i d-yewwin awal ɣef yennayer, sɣur kraḍ n yimussnawen: Mass Hamid Bilek, Karim Salhi, Mouhand Oubelkacem Kheddam.
Annar n 1u n unber
Tanmehla n waddal yilmeẓyen akked lwilya n Tizi Uzzu, sfuglen ula d nuteni ansay n yennayer 2967, yella-d leqdic-agi tama n unnar 1uz n Wunber di tlemmast n temdint n Tizi Uzzu. Yebda usmekti-agi ass-nni n lhed 08 deg waggur n yennayer, yekfa ass-nni n 12 deg waggur-agi ideg nella. Llant deg-s aṭas n temsikniyin gar-asent : talaɣt, iselsa, lfeṭṭa, tiqendyar, allalen iqburen, tamemt, llan ula d iḍebalen….atg. Tella-d daɣen timsizzelt tadelsant i lfayda n yimezdaɣ n Tizi Uzzu (d isteqsin d trirrit fell-asen). Ass n 12 di yennayer, tella-d tikli n wazal 8000 n yimdanen, rsan-ak iselsa n yiɣersiwen, llan daɣen yiḍbalen ɣef 10 h d asawen. Ma deg tmeddit n wass tella-d tukci n yigerdasen d warrazen i yilɣuɣa n waṭas i waddalen i irebḥen deg tilɣuɣa n ddunit. Mass Belhout, d imḍeber deg Tenmehla n waddal d yilmeẓyen (DJS), i d-yelhan s leqdic-agi yenna-d : “Ad snimmreɣ aṭas tiddukkliwin d yixxamen n yilemẓayen i d-yerran i tiɣri-nneɣ, am wakken daɣen i d-yettili leqdic deg waṭas n yixxamen n yilemẓyen n Tizi Uzzu i iqedcen yid-nneɣ. Nessaram yennayer n useggas-agi iεedda deg tegnetin yelhan deg tumert d lferḥ. Iswi-nneɣ deg leqdic-agi d asemlili gar yinaẓuren, yinaddalen akked yimezdaɣ n Tizi Uzzu”.
Ghani Amazigh