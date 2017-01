Asfugel n yennayer

Par DDK | Il ya 20 heures 48 minutes | 229 lecture(s)

Ass n umenzu n yennayer 2967 , tella-d temlilit tameqqrant i d-yesgerwen inemhalen d yinelmaden n tesnawiyin d yiɣerbazen yemgaraden, akken ad d-mlilen deg udrar n Ǧerğer icebhen s udfel amellal am ubernus.

Tullas, lsant-d tiqendyar n leqbayel , usan-d seg tnemhalt n usegmi wid yesedduyen idles, Mass Boukhalfi d Mass Ali Amed , anemhal n uɣerbaz alemmas Larbi Mezani seg Wat Yanni Mass Iften Hamid d unemhal n uɣerbaz n Amer Ath chikh, Mass Boudinar, amaswaḍ n tmaziɣt n yiɣerbazen imenza d watas nniḍen, Tusa-d terbeɛt n ccna seg Wat Yanni i d-yewwi uselmad Mass Berdjane Yazid , tusa-d terbeɛt n ccna seg Tizi n Targa n Mekla , terbeɛt n ccna n uɣerbaz Amer At Chikh , usan-d daɣen, deg tesnawit n Tasaf, Akbil, At Hichem, At Ziri, aɣerbaz n telmeẓyin n Michli. Yella-d leqdic s timsikent n wallalen i sexdamen zik Leqbayel u mazal sexdamen kra deg-sen ar tura, temsikent n wallalen n taleɣt. Tella-d, diɣ, temsizzelt n tgella n leqbayel ( seksu s iyuzaḍ, tacewwaḍt, seksu n ubelluḍ, taɛesbant, aɣrum n leḥwal …) deg temkerḍit i d-yezgan deg yiwet n tkessart n uɣerbaz alemmas Amer Ath Chikh. Ula d imekli, yella-d deg uɣerbaz-agi. Ma d tameɣra, gan-tt deg tzeqqa tameqqrant n Yidles Matoub Lounes, deg Michli. Deg tazwara, tebda-d terbaɛt n uɣerbaz Amer Ath Chikh s tizlit n Karima ‘’A yemma’’, rnan-d tizlit n tefransist ‘’A dieu Monsieur le professeur’’, hdan-tt i yiselmaden yeffɣen lintrit, ccnan-itt-id s teqbaylit ‘’Ruḥ di lehna ay aselmad’’. Tameɣra-agi, isedda-tt Mass Ali Amed Mohammed , tella-d yiwet n temsizzelt n tmaziɣt : tiririt ɣef tuttriwin n yiswiren yemxalafen. Llan-d yisestanen ɣef yidles s umata akked wahil , kemmlen daɣen ccna terbeɛt n Wat Yanni s tezlit n Idir ‘’Adrar-inu’’, rnan-d acewwiq n Taoues Amrouche. Di leɛḍil mi ttarun yinelmaden n temsizzelt, Mass Ali Amed, yettawi-d isefra-ines igerrzen. Tɛedda-d yiwet seg uɣerbaz amenzu n Wat Yahia, tewwi-d ameslay ɣef umerḍil i d-yellan gar yennayer d furar. Taggara, fkan-asen arrazen i yinelmaden i d-yufraren deg temsizzelt n tɣuri deg umaḍal aɛrab, ma di timsizzelt ufraren-d yinelmaden n Miclii s 44 n tezmilin , At Yahia s 33 n tezmilin. Yella-d ufraq n yigerdasen i yakk inemhalen n yiɣerbazen yettekin deg tfugla-agi n yennayer 2967 , ssarmen aseggas ameggaz i yimaziɣen anida ma llan.

Zakia At yahia