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Akfadou
Asmekti n yennayer deg tesnawit n Ukeffadu
Tasnawit n yimeɣrasen Uğeddi i yellan di tɣiwant Ukeffadu, thegga-d, am yal aseggas, leqdic adelsan i usfugel n useggas amaynut n yimaziɣen 2967. Leqdic-a, yella-d s ddaw n tallelt n tesmilt n tuddsa ‘’School Espoir’’, aɣerbaz usirem d tagrumma n yinelmaden d yiselmaden , dɣa, ḥerklen-d ahil d aččuran , anda i d-yella ass n amhad (lexmis) 12 deg yennayer 2016, d ass ilelli i urmud-a. Tanzayt, tella-d temsikent anda llan sin n yinaẓuren i ixeddmen di tẓuri , neɣ taklut , d inelmaden , d ilemẓiyen gar-asen ‘’ Zouaoui Sofiane , Tirrouche Sonia . Yella-d, daɣen, usenzi n yidlisen s ubuddu. Syin akkin, d aznuzu n Uɣmis n tesnawit i d-yetteffɣen s tutlayt n tmaziɣt anda llan deg-s iselmaden n tmaziɣt gar-asen mass Achoui Azedine d win yeṭṭfen tasmilt n tira n uɣmis. Deg-s ttarun-d yinelmaden , iselmaden. .. Yemmed wahil s tehri anda i d-yella unabaz deg uxxam n yilmeẓyen, d tagnit n tumert anda yella usarag sɣur tnelmadin n tesnawit , Bessati Tassaadit akked Zadri tafsut, xedment-d agzul i yennayer d umezruy-is. Yella-d, daɣen, tikci n warrazen i yinelmaden i d-yewwin tazmilt εlayen deg ukradyur amezwaru , syin d ccḍeḥ n leqbayel. D tisekkrin n yiḥerqan i d-icebḥen s teksiwin d yimendilen d lfuḍat. Rrant takatayt ɣer deffir anda i d-sbinent lasel , iseɣ , ansayen ... Tella-d, daɣen, tmedyazt , aḥric n wawal , ammur n tefyar, iwellihen … Ccna, terra-d tiɣri imi rran-as azal s uẓawan , anda ccnan yinaẓuren n tesnawit yakkan gar-asen Ghilas Sahiri , Challa sylia , Rafik Ardjoune , Yacine Laradi d wiyaḍ. Ad d-nesmekti d akken tella-d tulya s wudem unṣib s ɣur Aselway n tɣiwant and aḥedren waṭas n yinebgawen, gar-asen Tiddukkla n yimawlan n yinelmaden d wiyaḍ…
Azedine Abdous