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Mohand Nait Abdellah D amedyaz, d amaru
“Texdem tmedyazt taqbaylit asurif meqqren…”
Mohand Nait Abdellah d amedyaz, d anaẓur, d amaru ameqqran n tmedyazt tmaziɣt tartar, d ameɣnas diɣen n tmaziɣt. Tayri-is i tmaziɣt d isefra demmerent i wakken ad yawi abrid n tira n tmedyazt deg yidlisen.
Aɣmis n Yimaziɣen: i melmi tebdiḍ tira n tmedyazt?
Bdiɣ tira n tmedyazt am nekk am tuget n yimedyazen deg temẓi. Isefra-inu imezwura, uriɣ-ten deg yiseggasen n 1970-1972. Ussan-nni, lliɣ d anelmad deg uɣerbaz alemmas (CEM) n Lğemεa n Sarriğ. Ussan-nni, lliɣ sεiɣ gar 15 ar 17 n yiseggasen deg leεmer-iw.
Ahat d timeɣnest n tmaziɣt i d ssebba mi tsefruyeḍ?
D tidet, timeɣnest n tmaziɣt tdegger-iyi i wakken ad sefruɣ, imi nekk d yiwen seg 24 n yimeɣnasen i yettwaṭṭfen ɣer lḥebs deg useggas n 1980. Zyada ɣef wanect-agi, lḥif n tegrawla, lbaṭel akked d tmuḥeqqranit i d-εaceɣ deg ddunit-iw, i d i yi-gan d amedyaz, imi mačči d nekk i inudan fell-as.
Imi kečč d amedyaz amḥaddi, d acu i d tamuɣli-k ɣef tewsit-agi n tmedyazt?
Zemreɣ ad d-iniɣ belli, tamedyazt tamḥaddit tewwi-d aṭas ama i tmedyazt ama i tmaziɣt s umata. D nettat i d as-yelddin iẓri, tessaki-tt-id seg tguni. Tettara-d tiɣawsiwin s imekwan-nniḍen. Tessenfalay-d ayen iwumi ur tezmir ara ad d-temmeslayeḍ srid. Lukan mačči d nettat ur tettaweḍ ara sanida akka i tewweḍ.
D amedyaz d amaru, amek armi?
Deg tazwara, lliɣ sefruyeɣ kan i yiman-iw, d kra n leḥbab i d-asen-yeslan, gar-asen: Ahcene Mariche, Idir Bellali. Nnan-iyi acuɣer ur ten-tettaruḍ d idlisen, i wakken ad ten-ɣren akk medden. Tura akka, suffɣeɣ-d sin yidlisen d ammuden n yisefra s tmaziɣt. Amenzu d ‘’Aḍref’’ i d-yeffɣen deg waggur n maggu di tefsut n useggas 2013, ɣer tezrigin Aẓur, uriɣ deg-s 30 n yisefra s tmaziɣt. Wis sin d ‘’Awal d wawal’’ i d-suffɣeɣ yakkan di ɣuct-a n 2015, ɣer teẓrigin Aẓur, ideg llan 24 n yisefra.
Dɣa, i wacu d wigi i tferneḍ d izwal-a i yidlisen-ik?
Amezwaru ‘’Aḍref’’, ffkiɣ-as-t i wammud-iw amezwaru imi mesḍefren deg-s yisefra, am win ixedmen aḍref n tkerza. Ula d tutlayt, am wakal, ilaq ad tkerzeḍ akken ad d-yefk lɣella. Yal yiwen ilaq ad yexdem ayen iwumi yezmer. Wis sin ‘’Awal d wawal’’, xtareɣ-t d azwel i udlis-iw imi uqbel ad t-aruɣ d asefru , yella-d d adiwenni gar-i d yiwen n umɣar di taddart. Syin azwel n udlis-a, kkseɣ-t-id seg uzwel n usefru amezwaru yellan deg-s.
Anta talɣa n tmedyazt i tessexdameḍ deg yisefra-k?
Abḥal n tuget n yimedyazen yuẓen deg leεmer, mazal-iyi ṭṭfeɣ deg talɣa-nni n tmedyazt taqburt. Imi ddeqs n wayen ɣriɣ n tmedyazt, tettwabna ɣef talɣa-nni taqdimt.
Acu n yisental iɣef tettaruḍ tamedyazt-ik?
Aṭas n yisental iɣef ttaruɣ tamedyazt-iw, gar-asen: amezruy, tameṭṭut, lbaṭel, tirrugza, ameɣras, tuggdi, tijmilin, tutlayt n tmaziɣt, lɣerba, lḥif, taneḥyaft, taεecret taberkan n rrebrab, tidyanin n 1980 d 2001, tudert-nneɣ tura, timetti, idles amaziɣ, timeɣnest, adabu…atg
Amek-itt tmedyazt taqbaylit ass-a, ladɣa tin yettwarun?
Zik tamedyazt-nneɣ, tella- kan d timawit, imi llan waṭas i issefruyen, d acu kan ur urin ara tamedyazt-nsen deg yidlisen. Maca ass-a, teffeɣ tirga n waṭas n yimedyazen, imi ssawḍen ad sneεten ayen uran. Nekkseb agerruj d ameqqran n yimedyazen yessulin aswir d wazal n tmedyazt taqbaylit, yal yiwen s yisem-is. Ma nsuk tiṭ ɣer unnar n tira, ad naf aṭas n yidlisen n tmedyazt ara d-itteffɣen. Zemreɣ ad d-iniɣ belli tga asurif d ameqqran ɣer sdat, ladɣa tura imi tuget n yimdyazen sεan aswir εlayen deg tmussni.
Ma tettekkiḍ yakan deg temsizzliyin n tmedyazt, deg tmurt n Leqbayel?
Σerḍeɣ ad ttekkiɣ deg temsizzliyin n tmedyazt, i d-yettilin deg tmurt n Leqbayel. Uzneɣ aṭas n tikkal isefra-w ɣer tfaskiwin-agi n tmedyazt, ur ten-qbilen ara, acku d tamedyazt tamehaddit. Syin uɣaleɣ ttekkiɣ kan berra n temsizzliyin (d taɣuri kan i d-qqareɣ isefra-w).
D acu ara tinniḍ deg tfaskiwin n tmedayzt?
D nutenti i d-isbanen ddeqs n yimedyazen yettwafren, ttuneḥsabent d aɣerbaz n tmedyazt d tmussni imi i d-tettili temlilit gar waṭas n yiḥeddaden n wawal d yimedyazen. Ula d tifaskiwin-agi s timmad-nsent, εawnent amedyaz d tmedyazt s umata. Acu kan, d lawan ad tettwaqbal tmedyazt tameḥaddit deg-sent, imi ula d nettat d yiwet n tewsit seg tewsatin n tmedayzt.
Ma tugmeḍ-d ɣer yimedyazen-nniḍen neɣ ala?
Ugmeɣ-d aṭas n tiktiwin, s ttawil n tɣuri d usmeḥses i yimedyazen-nneɣ iqdimen. Ttruḥuɣ daɣen ɣer tfaskiwin n tmedyazt, ɣriɣ isefra n Si Muḥend U Mḥend d wiyaḍ, am wakken diɣen i qqareɣ kra n yisefra s tefransist.
Amek i ilaq ad yili umedyaz?
Amedyaz, ilaq ad yili d iman-is uqbel kulci, d ayen yettwali, d ayen yettḥulfu u d ayen yettidir ara t-idemmeren ad isefru. Ilaq ad yili s wazal-is d leqddar-is. Ilaq ad yili d lemri n tmetti-ines, d inigi ɣef tallit-is.
Acu ara asen-tinniḍ i yimedyazen imaynuten?
Ilaq amedyaz ur yettḥiri ara akken ad yessuffeɣ tamedyazt-is deg yidlisen. Ilaq ad iciwer win yessnen akter-is, maca ilaq ad yili deg taɣult-a n tmedyazt, ad t-iwelleḥ akken ad yessuffeɣ ayen yelhan, izeddigen ara iɛiwnen idles-nneɣ.
Imi aql-aɣ deg yennayer, ma turiḍ yakan asefru fell-as?
Tasiεt-agi, mazal ur uriɣ ara asefru ɣef yennayer, leεmer i yi-d-tusa takti i wakken ad sefruɣ fell-as, maca sarameɣ yiwen was, ad t-id-yawi umeddaḥ deg teqsiḍt, dɣa ad aruɣ fell-as.
D acu n yisenfaren i tsewjadeḍ sya ɣer sdat ?
Sewjadeɣ aṭas n yidlisen sya d afella, gar-asen: ammud wis kraḍ (03) n yisefra s tmaziɣt, snat n tullisin, yiwen n udlis i d-iḥekkun ɣef tudert n yilemẓi azzayri, d snat n tcequfin n umezgun, yiwet ɣef teɣdem, tis snat isem-is “Taḥkayt-nneɣ”. Ssarameɣ sya ɣer taggara n useggas-agi n 2017, ad siwḍeɣ ad ten-id-suffɣeɣ.
Awal-ik n taggara…
Tanemmirt-ik ɣef tdiwennit-a i yi-texdmeḍ i nekk d leqdicat-iw idelsanen. Tanemmirt tameqqrant i Uɣmis ‘’La Dépêche De Kabylie» imi i yi-iga azal. Ssarameɣ aseggas ameggaz i yimaziɣen merra.
Yesteqsa-t Adaoun Abdelghani