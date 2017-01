Xussen waman ula di cetwa !

Par DDK | Il ya 2 heures 18 minutes | 90 lecture(s)

Ulamma aql-aɣ tura deg tegrest tasemmaḍt, lemḥayen n waman ḍulent ur kfant ɣef umezdaɣ n Bgayet. Am wass, am yiḍ, imḍebbren n yixxamen zgan d accekti ɣef lexsas n waman i d-yettuɣalen i tberninin-nsen. Ma tuɣ zun ala wid izedɣen tamdint i tent-yuɣen s waṭas, tura ula d idurar - taɣbalut tamenzut n waman-a - ḥeslen am umenṭas, ur ufin tifrat i ssaramen. Ma nemmeslay-d ɣef snat n tɣiwanin n Usamar-anẓul n twilayt n Bgayet - Ayt Smaɛel d Tsexriwt - ad d-nini dakken tewweḍ tfidi s iɣes seg waṭas-aya. Tezger taluft aḥdid war ma yella-d ubeddel. Ayen yesḥeyyren ugar imdanen daɣen, d amek llan sin n yibarajen sdat-sen, maca ur rwin aman! Ɣef leḥsab n uselway n tɣiwant n Ayt Smaɛel, Mass Ɛebdun Nasir, mi yettwasteqsa ussan iɛeddan, d ADE n Bgayet i yestehzan ɣef ccɣel n usiweḍ n waman seg Lɛenser Azegza ɣer Ayt Smaɛel. Imi d iseggasen tura segmi ɣillen At temnaḍt-a, ad d-jebden taɣbalut-a n tudert, meɛna am win yettraǧun taḍsa seg lmeyyet. Ladɣa segmi yerna yeḥbes ur iban, usenfar-a n tiwin n waman seg Leɛnaser. Amḍiq-a, i usmekti kan, yesɛa aṭas n waman am wakken nezmer ad nefhem deg yisem-is. D acu, ur tessaweḍ ar tura tɣiwant n Ayt Smaɛel, ad teɣlet kra n tiqqa seg umkan-a yebbeẓbẓen s waman.

Kaisa Khalifi