Tamacahut n Taddart-Gefri

Ixerruben imezwura n Taddart-Gefri, At Yeḥya, At Abḍella d Wat Musa, cerken-ten yidammen, yiwen n uẓar-nsen. D tarrawt akk n Musa. Qqaren-d, d tteriel i ten-id-iǧǧan. Yiwen wass, iruḥ-d umezwaru n At Musa, iwwi-d yid-s tayuga ad tsew, ad teccucef deg Iɣzer Meḥdi, gar Taddart Gefri d Tiɣzert. Teffeɣ-d ɣer-s yiwet n tteryel, tenna-as: ‘’d acu i ak-id yewwin deg uzal a mmi-s n bu tmiṭ, azal am yiḍ ?’’ Yenna-as : ‘’smeḥ-iyi, ur t yi-tett ara’’. Tenna-as: ‘’ruḥ, ɛuhdeɣ-k ma ččiɣ-k! Ɣur-k ad d-tuɣaleḍ’’. Kra n wussan, yuɣal ɣer din, teffeɣ-d ɣur-s tteryel-nni, tenna-as: ‘’d acu i ak-id-iwwin akka! Tura, ad ɛeddiɣ ad k-ččeɣ’’. Yenna-as: ‘’yak tɛuhed-iyi ur i yi-tettetteḍ ara! Yya ad nemɛebber, win iseɣlin wayeḍ, ad yaɣ wayeḍ’’. Mɛebbaren, yerna-tt, yuɣ-itt, iwwi-tt ɣer uxxam-is. Teqqim dinna d tameṭṭut-is, terfed s tadist. Asmi i d-yewweḍ lqanun-is ad terbu, tenna-as : ‘’awi-yi-d sebɛa tcucay, sebɛa n tqendyar d sebɛa n yiqulab n ṣṣabun. Teqqim alammi i d-yewweḍ lqanun-is ad terbu, teḥma aqazal n waman, mi d-turew yiwen ad t-terr ɣer lǧefna n waman, ad t-temri, ad t-tsired, ad as-tessels taqendurt, ad t-tdeggeṛ akkin ad ilḥu. Akken alammi i d-rsen sebɛa. Argaz-nni, iwhem. D acu-tt tmeṭṭut-a i as-d-icerḍen annect-a n leḥwal. Iruḥ idduri-as ṭṭaq, isṭuṭuc-as. Nettat, akken twala tewwet-d tafat si ṭaq, tezzi-d twala-t-id, tenna-as-id: ‘’ad ikkes Rebbi sser fell-ak akken i t-tekkseḍ fell-I’’. Tebda la ten-tett, terra rebɛa s aɛebbuḍ-is. Yuɣal urgaz-nni, isuɣ, yenna-as: ‘’di leɛnaya-m ma ur i yi-teǧǧiḍ wid-nni’’. Tečča rebɛa, ggran tlata: Abdella Wessem, Yeḥya Wessem d Musa Wessem. Nettat seg wasmi teffeɣ ur d-tezzi s axxam. Tlata-nni i d-iqqimen, irebba-ten baba-tsen. Yiwen wass, di lɛid tameqqrant, yiwen seg warraw n tterriel, inɣa mmi-s n yiwen n umɣar, ssawalen-as Baba Ucalal. Nnan-as deg uxxam newhem anida tezhiḍ a baba, nɣan-ak Belqasem. Yenna-as: ‘’ur zhiɣ ara, la tettreɣ deg yiɛessasen. Tiɣzert ad tseqqef, ad teɣli. Giɣ-asen i warraw n tteryel am yiḍuden ɣef lluḥ. Lḥan acu lḥan, usan-d ɣer-s warraw n tteryel, wwin-as-d azgar, sutren deg-s smaḥ, ad asen-yeɛfu. Yenna-asen: ‘’deg wayen i d-nniɣ ur ttuɣalaɣ ara deg-s. Ruḥet, giɣ-awen am iferruǧen n lɣaba, ad d-tteffin ur tezṛim ansi. Qqaren-d kra deg Wat Musa ha-ten-in di Tmaɣuct, kra deg At Iraten, kra di Tiɣzert, bḍan am yibawen ɣef lluḥ. Akka i d tamacahut (légende de fondation) n Taddart-Gefri.

