Par DDK | Il ya 26 minutes | 38 lecture(s)
Tazmert-nwen
Ur ttagad mi ara teṭṭef mmi-k tawla!
Tawla d ccira yeṭṭuqten ɣer yimeẓyanen. Tesuffuɣ leɛqel i tuget n yimawlan. Nettaf yal tikkelt di sbiṭarat s warraw-nsen ɣas ulamma, di tuget n tikkal, tawla ur teǧǧhid ara. Nettaf sebɛa n yisteqsiyen s umata ɣer yimawlan ɣef wayen yeɛnan tawla n warraw-nsen. Ad d-nerr fell-asen dduṛt-a.
Tawla, d ccira muxafen ayendin?
Xaṭi : Tawla ur muxafet ara. S umata, d ccira ilaqen imi tettak tagnit i tfekka n umeẓyan akken ad tḥareb ɣef yiman-is. D timexḍa tegnatin anda tawla tettbeggin-d aṭṭan iweɛṛen. Acu kan, ɣer win yesɛan ddaw n setta n wagguren, ilaq imawlan ad t-awin s lɛejlan ɣer umejjay n yimeẓyanen.
Ilaq ad nerr ameẓyan s aman yemmuzeɣlen akken ad as-nekkes tawla ?
Xaṭi : D yir lɛada taderɣalt yuzzlen gar yimawlan. Tiririt n umeẓyan yesɛan tawla s aman yemmuzeɣlen (tiède), tezmer ad tessali tawla anawlu ad tt-id-tṣub. Aya yezmer ad yessiweḍ ameẓyan ɣer yir liḥala.
Ilaq ad neṣṣexleḍ gar ddwawi akken ad d-nṣub tawla ?
Ih : Isefk ɣef yimawlan ad sxedmen ddeqs n ddwawi ( amedya: ticekkaṛin n uɣebbar (sachets) akk d tcemmuɛin (suppositoires) ) mkul setta n tsaɛtin, akken ad d-tṣub tawla. Acu, ilaq ad rren lewhi-nsen ɣer lqidaṛ d lweqt i ilaqen i usexdem yelhan n ddwawi-nni. Ma ur ssawḍen ara iswi-nsen, ilaq ad rzun s amejjay ilaqen.
Ddwa n tawla i nufa, nezmer ad t-nessexdem ?
Xaṭi : Ala ddwa n le paracetamol, l’ibuprofène, kétoprofène d l’aspirine i nezmer ad nessexdem sdat tawla n umeẓyan.Tazmert sɛan i uṣubbu n tawla temqarab ayendin. Ɣer llufan yesɛan ddaw n tlata n wagguren, ala le paracetamol d l’aspirine i nezmer ad as-nfekk. Di yal asexdem i ddwawi-ya, ilaq taɣuri lqayen n tewṛiqin i d-yeddan yid-sen.
Ilaq lḥamu n texxamt n umeẓyan ad yili gar 18 d 20 n tseddaṛin?
Ih : Gar yisulas ilaqen akken tawla n umeẓyan ur tettali ara ugar. Ula d aɣummu-s ur ilaq ara. Tikkwal isefk ad t-neǧǧ ɛeryan, imi aya yettɛawan zerri n ccira-ya.
Ilaq ad nefk ddwa mi ara taweḍ tawla 38 n tseddaṛin?
Xaṭi Fiḥel tikci n ddwa i tawla yellan ddaw 38.5 n tseddaṛin. S umata tafekka n llufan tettizmir ad tt-tqazem.
Axir asexdem n utirmumiṭr si tama n deffir n llufan akken ad nẓer anda tewweḍ tawla-s?
Ih : Tama n deffir n llufan yellan gar taɣmiwin (voie rectal ), d amḍiq yelhan nezzeh i usexdem n utirmumiṭr (thermomètre) akken ad nẓer sanda tewweḍ tawla. Ɣas tikkwal yettiwɛir, yewwi-d ɣef yimawlan ad ḥettmen aya ɣef warraw-nsen, labeɛda imi imeḍqan-nniḍen ur d-ttakken ara tiseddaṛin iseḥḥan.
Salima Dali