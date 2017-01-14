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Par DDK | Il ya 25 minutes | 42 lecture(s)

Askaf n tidal

Deg tnewwalt n leqbayel

Isufar

1 n tebselt

2 n tbaṭaṭatin

2 n texssayin

2 n tezrudiyatin

250 g n jelban

250 g n lubyan

4 n tɛqqayin n ticert

1 n ṭumaṭict

lmelh d Zzit

Aheggi

Mebɛed mi ara d-theggiḍ lubyan akked jelban, err aman ad zeɣlen di tassilt, syin rnu-asen zzit d lmelḥ, teǧǧet-ten ad awlen. Seqcer tidal-nni, zrudiya, lbaṭaṭa, ṭumaṭic akked texsayt. Gzem lebṣel d ticcert. Anef-asen alamma wwan akken iwata. Syin, kkes-d tidal-nni, tezdeḍ-ten , terred kullec ad yawel azal n 2’. S tezmert-nwen

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