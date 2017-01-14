Par DDK | Il ya 25 minutes | 42 lecture(s)
Askaf n tidal
Deg tnewwalt n leqbayel
Isufar
1 n tebselt
2 n tbaṭaṭatin
2 n texssayin
2 n tezrudiyatin
250 g n jelban
250 g n lubyan
4 n tɛqqayin n ticert
1 n ṭumaṭict
lmelh d Zzit
Aheggi
Mebɛed mi ara d-theggiḍ lubyan akked jelban, err aman ad zeɣlen di tassilt, syin rnu-asen zzit d lmelḥ, teǧǧet-ten ad awlen. Seqcer tidal-nni, zrudiya, lbaṭaṭa, ṭumaṭic akked texsayt. Gzem lebṣel d ticcert. Anef-asen alamma wwan akken iwata. Syin, kkes-d tidal-nni, tezdeḍ-ten , terred kullec ad yawel azal n 2’. S tezmert-nwen
Sɣur Daya