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Boudjima
Ssuturen yinelmaden tulya n tesnawit
Inelmaden i yellaqen ad ɣren deg tesnawit n Bujimaε, gren tiɣri i tnemhalt n ttrebgga akked usqamu aɣerfan aɣiwan n Bujimaε, i wakken ad tili tesnawit-nsen, yettwabnan yerna yettwaheggan. D ayen iɣef sḥassfen yisnawiyen, imi gan yakkan yiwet n tikli ɣer tewwurt n tesnawit-agi tamaynut, yerna deg ussan-agi ha-ten-an ḥebsen ɣef leqraya i wazal n ddurt. Nmugger-d tanelmadt Milisa i yeqqaren deg useggas wis sin n tusnakt, ha-t-an wayen i d aɣ-d-tenna: ‘’fkan-aɣ-d ttiεad i useggas iεeddan, uɣalen nnan-aɣ-d alamma d akerḍyur amezwaru n useggas-agi aɣurbiz 2016-2017, i 25 di yennayer-agi yezrin. Tura daɣen la ak-qqaren ar aseggas i d-teddun. Neṛwa rray-nneɣ mačči d izli, imi kra deg-nneɣ qqaren deg uɣerbaz alemmas n Yiεeffağen, wiyaḍ-nniḍen deg uɣerbaz alemmas n Ceεllal. Ma d lmakla ntett deg yiwen uɣerbaz amenzu, yerna ur ntett ara alamma ččan akk yinelmaden-nsen, i wakken ad nečč nekkni. Acḥal n tikkalt ur nettlhaq ara ɣer tneɣrit deg lawan, tikkal-nniḍen nettɣama mebla amaččiw. Nessaram aseggas i d-iteddun ad siwḍen ṣṣah, ad aɣ-llin tasnawit-nneɣ am nekkni am ladayrat-nniḍen n lwilaya n Tizi Uzzu, nessaram diɣen aseggas aɣurbiz 2017-2018, ad t-nɣer deg-s». D ayagi akk i yerran tudert d ulmud n yinelmaden-agi deg yir liḥala, amek i tebɣiḍ ad d-awin igemmaḍ igerrzen, ma nmuqel ɣer ttawilat i sεan wiyaḍ, maca imi sεan tabɣest ttifriren-d deg yikayaden n taggara n useggas.
Amazigh Ghani