Afugel n umulli wis 100 n tlalit Lmulud At Mɛemmer

Tiddukkla Tadelsant Itri Adelsan n Uqbu, tsuddes-d ussan-agi iεeddan 2-3 akked 4 di furar 2017, yiwen n leqdic s wazal-is, ideg gan asfugel n umulli wis meyya n tlalit n Lmulud At Mεemmer, deg ulmis adelsan n Uqbu. Llan-d waṭas n yisaragen d yiskasiyen akked waṭas n temsikniyin yemgraden. Leqdic-agi, yebda s wudem unṣib ass-nni n lexmis yezrin 2 deg furar 2017 ɣef 10h deg Ulmis adelsan n Uqbu. Tella-d deg-s temsikent n wayen akk yura d wayen i d-yeğğa Mulud Mεemmeri. Ґef 13h, yella-d usenzi s ubuddu n yidlisen, sɣur waṭas n yimyura i d-yussan, gar-asen Ahcene Mariche, Kenza Djurdjura…atg. Ma ɣef 15h, yella-d usarag amezwaru n umaru d uneɣmas Rachid Oulebsir, ɣef tmettant n Lmulud At Mεemmer, deg uxxam n tiddukkla-agi. Ma deg wass-nni n sem 3 deg furar 2017 ɣef 10h, yella-d usenzi s ubuddu n yidlisen, sɣur waṭas n yimyura i d-yussan akked temsikent-nni n Dda Lmulud. Ma ɣef 15h d asawen, yella-d usarag n Mass Hacene Halouane (d aselmad deg tesdawit n Tizi Uzzu) s usentel «Mεemmri asnalsi, akked urgaz n tsekla». Syin akin d asarag i d-iga Mass Hamid Bilek, ɣef yidlisen n Mεemmeri yessadren aɣref amaziɣ. Ma ɣer taggara n was, tella-d tɣuri n yisefra, sɣur imedyazen n tama-agi n Uqbu, dima deg uxxam n tiddukkla-agi. Ma d deg wass wis kraḍ 4 deg yebrir 2017, yella-d usarag n Brahim Tazaghert (d amedyaz d amaru), ɣef 15h deg uxxam n tiddukkla-a. Ma ɣef 17h, yella-d usenεet n yiwet n tceqquct n umezgun s yisem “TAƔDEMT TAQUDART”, deg uxxam n yilmeẓyen n Abderrhmane Fares n Uqbu.

Ghani Amazigh