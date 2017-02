Timsizzelt n tzabut n Tiddukla n yiselmaden n tmaziɣt

Par DDK | Il ya 49 minutes | 53 lecture(s)

I lmend n usmekti n tmettant n Mouloud Mammeri, thegga-d Tiddukkla n yiselmaden n Tizi Uzzu, am yal aseggas, timsizzelt n tzabut i yettilin d tajmilt i Lmulud At Mɛemmer. Ɣef wanect-a, ttaznen iɛeggalen n tiddukkla-agi ɣer yiɣerbazen tinnubga anda ṭṭalaben deg yiselmaden n tmaziɣty i wakken ad d-heggin anelmad yesnen ad yaru tamaziɣt. Ttaznen-asen daɣen snat n tferkiyin akken ad tent-id-ɛemren, yiwet i yimawlan n unelmad ma d tayeḍ i unemhal n uɣerbaz. Yettili-d uheggi i tzabut-a ugar n sin wagguren uqbel. Ass n timsizzelt ad yili ass n 11 deg furar, ad d-asen yiselmaden neɣ yimawlan n yinelmaden-agi ara yettekkin , ad asen-xedmen timsizzelt n tzabut. Timsizzelt-agi, ad tili uxxam les œuvres sociales i d-yezgan tama n wadda n sbiter Neddir Mohmed. Ma d tiririt n wid i d-yufraren ad tili ddurt taneggarut n furar, imi yewweḍ leɛfu n Rebbi Lmulud At Mɛemmer ass n 26 deg furar 1989, ad fell-as yeɛfu Rebbi. Tettili tikci n warrazen i yinelmaden i d-yufraren deg Uxxam n yidles Mouloud Mammer, acu kan taggara–agi kra n yiselmaden ur d-ttawin ara inelmaden-nsen : ‘’qqarren amek ara sɛaddin azal n 400 ad d-ufraren kan 3’’. Bɣan ad ilin ugar n 3 acku drus. Ma yella d wiyaḍ, ttawin-ten-id s tumert deg-s anelmad ad imlil d yinelmaden n yiɣerbazen-nniḍen, deg-s ad ressin deg-s tayri n tira. Ad yefk azal i tira am wakken i d-yenna Dda Lmulud : ‘’win yebɣan tamziɣt, ad yissin tira-s’’. Yenna-d daɣen Nour Ould Amara : ‘’tamaziɣt akken ad tidir ilaq-as abrid n tira’’, d wagi i d abrid i as-ilaqen akken ad teğğuğeg wa ad tennerni.

Zakia At yahia