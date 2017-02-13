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Akbou
Tirza n yimejjayen ɣer yimezdaɣ n Riki
D tikelt tamezwarut i d-mlalen yimezdaɣ , mmeslayen d imejjayen ɣef lehkak i ten-iḥuzan. Bedden yimjayen ɣur-sen akken ilaq, fkan-d di lweqt-nsen, gar-asen Mass Aḥsen Rekis ɣas akken yedda di laɛmar 80 n yiseggasen maca yusa-d.
Taggara n ddurt yezrin, Tidukla Summam n Uqbu, iqeddcen i lemɛawna n yimuḍan akked wid yenxassen di temnadt n Uqbu, rzan ɣer taddart n Riki , mlalen d imezdaɣ akked yimuḍan. Yella-d uɛeyyer n lehlak yemxalafen, yecban aṭṭan n ssker neɣ n yidmaren, deg uɣerbaz amenzu. Ayen i d-jebden lwelha-nneɣ d tirza n watas n yimdanen ɣer yimejjayen-agi , i wakken ad d-awin ɣef zik lḥal ttbut ɣef liḥala n tezmert –nsen , ma yella ulac kra n waṭṭan uffir i ten-ikecmen . Di temlilit-agi, atas n yimejjayen i d-yeddan , ama d wid n wul , wid n yiɣsan , wid n wallen akked wid n tnefsit. D tikelt tamezwarut i d-mlalen yimezdaɣ , mmeslayen d imejjayen ɣef lehkak i ten-iḥuzan. Bedden yimjayen ɣur-sen akken ilaq, fkan-d di lweqt-nsen, gar-asen Mass Aḥsen Rekis ɣas akken yedda di laɛmar 80 n yiseggasen maca yusa-d. Yal amuḍin, fkan-as lweqt i t-wulmen, semḥessen–asen akken iwata. Imezdaɣ, si tama-nsen, cerḥen, ferḥen . ‘’ Iswi-nneɣ d aqerreb usejji n yimuḍan di tamiwin ibaɛden , atas n yimeɣban ur nezmir ara ad ruḥen ɣer temdinin i wakken ad dawin , teksasen-tt tezmert, neɣ ulac allalen , nekni d lwajeb fell-aɣ ad nerzu ɣur-sen’’, i d-yenna Nourdine Oulladj, s yisem-is d amaray amatu n Tidukla Summam.
B. Benhamouche