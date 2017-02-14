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Tazmert-nwen
Aḥerbal ɣer wučči n yilmeẓyen
Iseggasen-a ineggura, yeṭṭuqqet uḥerbal ɣer wučči (allergie alimentaire) yettḥazen imeẓyanen. Yuɣal d aɣilif n yimawlan, labeɛda di tallit anda ameẓyan ibeddu učči ixulfen ayefki. Ur muxaf ara waṭṭan-a ma iban-d. Imi ddeqs n useḥbiber d tiririt n lewhi ɣer wučči n umeẓyan, zemren ad ilin d tifrat ilaqen.
Amek id-yettban uḥerbal ɣer wučči ?
Ccirat n uḥerbal ɣer wučči ttḥazent s umata aglim, am tcellibaḍ, tezweɣ, akmaz, ligzima…atg. Tikkwal, ttemlilint akked tɛebbuḍt iserḥen, amɛuqqu, iriran. Ttlalent-d deffir telqimt yettilin d ssebba n uḥerbal-a am uyefki, timellalin, lḥut…atg. Tikkwal diɣ, ccirat-is cubant tid n waṭṭan n ubeḥri: asiḥḥi n tanzarin, tusut d useffeṛ n yidmaren. Aya, iteffer lahlak-a di tazwara. Ur d-yettban ara alamma ɛeddan ddeqs n wussan neɣ n wagguren.
Acu n wučči i d-yeslalayen aḥerbal?
Ar umaylul (nouveau-né), ala ayefki-nni n uquṭi i ixulfen win n tyemmat, i izemren ad yili d ssebba n uḥerbal. Aneggaru-a, yeslalay-d iriran, tezweɣ n wudem akk d imeṭṭi war aḥbas, mkul mi ara yeṭṭeḍ umaylul abibṛun. Ɣef aya, ilaq ɣef yimawlan, ur stehzayen ara sdat ccirat am tigi.
Mi ara yebdu uleqqaq ad yessexlaḍ (gar setta d sebɛa n wagguren), ad itett ayen ixulfen ayefki, yezmer ad d-iban ɣur-s uḥerbal mgal kra n leṣnaf n wučči ur tqebbel ara tfekka-s, yecban timellalin, lḥut , ayefki, ayen akk yesɛan l’arachide. D aṭuqqet n ccirat i ɣef i d-nemmeslay yakkan i yettwellihen imawlan akken ad nadin ɣef sebba s amejjay. Aneggaru-a, ad inadi s telqay di tgella n umeẓyan akken ad d-yaf ṣṣenf n wučči yellan d sebba n uḥerbal, syin ad iwelleh imawlan akken ad as-t-kksen seg wučči-s ama i lebda neɣ i kra kan n yiseggasen. Imi s umata, aḥerbal ɣer tmelllalin akked d uyefki, yezmer ad iruḥ s teɣzi n lweqt, ma d win n l’arachide yettɣimi i lebda.
Amek nezmer ad d-nessukkes arraw-nneɣ seg uḥerbal-a?
Yewwi-d ɣef yimawlan, ad ẓren dakken ma yiwen gar-asen isɛa lehlak-a, mmi-s diɣ yezmer ad t-yesɛu. Ɣas ur nessawaḍ ara ad neḥbes lehlak-a i d-iteddun d yimeẓyanen, llan kra n yiwellihen, ma rran ɣur-sen imawlan lewhi, zemren xersum ad d-sukksen arraw-nsen si kra n twaɣit.
1-Asuṭṭeḍ n umaylul : d lsas n useḥbiber, imi ulac i yecban ayefki n tyemmat i yessijhiden tafekka d tezmert.
2-Tikci n telqimin timeẓyanin di tallit n beddu n usexleḍ n wučči : akken tafekka ad tt-teqbel, ad tt-twalef. Labaɛda ma yella waṭṭan n uḥerbal di twacult n llufan.
3-Anadi alqayan deg wayen yesɛa wučči i d-tettaɣem: imi llan kra n yisufar ur nlaq ara i yimeẓyanen ur newwiḍ ara aseggas, yerna zemren ad ilin d ababat n lahlak.
Taggra
Ma twalam kra n ccirat ɣer umeẓyan-nwen, umbeɛd abibṛun neɣ kra n wučči, ilaq ad t-tawim s amejjay-is akken ad iẓer acu n sebba yellan. Ma yeḍḥa-d, yesɛa aḥerbal, yewwi-d fell-awen ad as-tekksem kra n wučči yellan d sebba n waya.
Salima Dali