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Tizi Uzzu asarag deg uxxam n yidles
Amulli amezwaru n uṣenṣeb n tmaziɣt
Ass-nni n 6 deg waggur-agi n furar ideg nella, yella-d leqdic d anesbaɣur deg uxxam n yidles Mulud Mεemmri n temdint n Tizi Uzzu. Armud-agi, yella-d d amulli amezwaru n uṣenṣeb n tmaziɣt, s usentel “ Aṣenṣeb n tutlayt tamaziɣt, d aseğhed n tumast taɣelnawt akked yidles azzayri”.
Aṭas n yidisan i d-isuddsen leqdic-agi, ad d-nebder gar-asen : Tanmehla n yidles, axxam n yidles Lmulud At Mεemmer, tamkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant, s tallelt n tesdawit n Tizi Uzzu akked umussu asdukklan n lwilaya n Tizi Uzzu. Ma d ahil i yettwaxdamen i lmend n umulli-a, yebda taṣebḥit n wass-nni n letnayen 6 deg furar, s waṭas n yirmad d temsikniyin (tin n tutlayt n tmaziɣt, tin n yidlisen akked tezrigin. Llan-d diɣen sin n yisaragen i d-yewwin awal ɣef tutlayt n tmaziɣt d uṣenṣeb-is. Amezwaru iga-t-id taṣebḥit n wass Mass “Ahmed Nekkar” (d ameɣnas d aneggal), ma d wis sin iga-t-id Mass “Rabah Boucetta” (d aneɣmas deg APS, d aselmad aqdim n tmaziɣt), deg tmeddit n wass, ma ɣer taggara-s yella-d usenεet n usaru-nni “Adrar n Baya” n Azzedine Meddur.
Ayen i d-nan
Goumeziane Nabila, d tanemhalt n yidles:
“nesmekta-d ass n 6 di furar 2017, i nga d asmekti amenzu n uṣenṣeb n tmaziɣt. Tura ula d adabu yebɣa ad isddukkel tumast neɣ tamagit n tmurt n Lezzayer, yettban-d wannect-a imi yerra tutlayt n tmaziɣt d tunṣibt deg tmendawt. Ihi tura ad nger tiɣri i yimyura d yimnadiyen, i wakken ad d-rren idles d tsekla-nneɣ seg timawit ɣer tira”.
Kemmar Dalila, d tanemhalt n uxxam n yidles Lmulud At Mεemmer:
“nga ass n tezrawt uzzig, ɣef uṣenṣeb-agi n tutlayt-nneɣ. Aṭas n yiwudam d yimdanen yemgaragen n tmetti i d-yusan, ferḥen s wayen nexdem, ula d nekkni nefreḥ yis-sen, nessaram aseggas i d-iteddun ad nexdem ugar”.
Boucetta Rabah, d amsarag d aneɣmas:
“Aseggas-aya segmi tuɣal tmaziɣt d tutlayt tunṣibt deg tmendawt n tmurt-nneɣ. D amennuɣ, d timeɣnest, akked d tazzla-nni n yidamen i yessawḍen ɣer yiswi-agi n uṣenṣeb. Nezmer ad d-nini belli yeffeɣ leεtab ɣer tafat, yerna tefsus teεkumt fell-aɣ, tura yeqqim-d kan uṣenṣeb-is deg unnar n uxeddim (s tira, s usizreg, s unadi…)”.
Ghani Amazigh