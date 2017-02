Asmekti wis 57 n tmettant n Imache Amar

Par DDK | Il ya 32 minutes | 32 lecture(s)

Ass-nni n letnayen akked ttlata 6 d 7 furar 2017, yella-d usmekti n tmettant tis 57 n umussnaw ameqqran deg umussu aɣelnaw “Amar Imache”. Yebda leqdic-agi ass-nni n arim 6 deg waggur-agi n furar ideg nella, ɣef 9h00 n ṣṣbaḥ deg tzeqqa n temsikniyin n uxxam n Yidles Lmulud At Mεemmer n temdint n Tizi Uzzu, s yiwet n temsikent ɣef tudert d umecwar-is deg umussu aɣelnaw d tegrawla tazzayrit. Ass-nni n aram 7 deg waggur n furar, ɣef 10h00 n ṣṣbaḥ, sersen tameqqunt n yijeğğigen ɣef usebdad n At Dwala, syin sersen tayeḍ ɣef uẓekka n Imache, yellan deg taddart-is ɣef 10h30, sakin yella-d diɣen umeslay sɣur waṭas n yiwudam d yimdanen, gar-asen : Nabila Goumeziane, aɣella n ladayra n Beni Douala Mass Hettoume Saleh, atmaten d warraw n Amar Imache. Ma ɣef 11h30, deg tesnawit irefden isem-is, tella-d temsikent-nniḍen i d-isneεten aṭas n ttṣawar ama d tid-is ama d tid n tegrawla s umata. Dima deg tesnawit-agi, yella-d diɣen usenεet n yiwen n usaru amecṭuḥ, i d-yewwin awal ɣef tudert-is d yimuhal-is. Ma ɣef 13h30 d asawen, llan-d tlata n yisragen: amezwaru iga-t-id Mass Ahmed Ait Ouali, wis sin sɣur Gacem Mokrane, ma d aneggaru sɣur Mass n Rachid Oulbsir. Ma ɣer taggara akk n wass, tella-d tukcci n yigerdasen n utteki, i wid i iqedcen deg usiher-agi. Ad d-nesmekti belli, aṭas n yidisan d tamiwin i yettekkin deg useddes d uheggi i leqdic-agi adelsan, ad d-nebder deg-sen: Tanmehla n yidles, axxam n yidles Lmulud At Mεemmer, ladayra d tɣiwant n Beni Douala, s tallelt tiddukkla tadelsant n Amar Imache akked tesqamut n taddart-agi-ines.

Tudert n Amar Imache

Ilul ass n 7 deg yulyu 1895, deg taddart n Ait Mesbah deg Beni Douala. D argaz n tsertit, d amussnaw ameqqran deg umussu aɣelnaw azzayri, yella d imsbeddi n tuddsa ‘’Itri n Tefriqt n Ugafa (ENA). Yella deɣen deg lweqt-nni d amaray amatu n tuddsa-agi diɣen d amassay n tira (rédacteur en chef), deg uɣmis «EL Ouma». Yettwaṭṭef ɣer lḥebs ass n 5 deg unbir 1934, yeqqim dina azal n 6 wagguren, yerna ixeleṣ tabzert n 2000Franc, yeffeɣ-d deg useggas deg useggas n 1935. Iker-d mgal asenfar-nni n “Blum- Voilette” n 1936; d ayen i d-ibanen deg warrat-is amezwaru“ L’Algérie au Carrefour”. Yura azal n 16 n warraten d yimgraden , gar 1934 alamma d 1946. Yemmut ass n 7deg waggur n furar n 1960, yeğğa-d sin watmaten akked 5 n warraw-is.

Ayen i d-nan fell-as

Goumeziane Nabila, d tanemhalt n yidles:

“nerza ɣer usmekti wis 57 n tmettant n Amar Imache, i d-yellan aseggas-agi deg taddart-is d tesnawit yewwin isem-is. Nezmer Ad d-nini fell-as d argaz ameqqran i d-yefkan aṭas i tmurt n Lezzayer ama s tektiwin-is ama s tira-s, neɣ s tmuɣli-s ula s tsertit-is akked umennuɣ-is… atg. Nefreḥ aṭas yis-s, nefreḥ s tmurt-is n Beni Douala, i d-yefkan aṭas ama i tegrawla ama i yidles azzayri”.

Imache Chabane, d mmi-s n Amar Imache:

“nefreḥ s tejmilt-agi i d-as-yuɣalen ussan-agi iεeddan i ubabat-nneɣ, acku tura netta mačči n twacult-is neɣ n Ait Mesbah kan, maca d ababat n Lezzayer merra. Tanemmirt s tussda i wid akk i d-yefkan afus n tallelt, deg tejmilt-agi meqqren, tanemmirt daɣen i yinebgawen n lḥerma i d-yerzan ɣer taddart-nneɣ”.

Madjid Heddaf, d aselway n tɣiwant n Beni Douala:

“nefren aseggas-agi isragen i d-yellan fell-as, nexdem-iten deg tesnawit n Beni Douala yewwin isem-is, i wakken ad ẓren yinelmaden d anwa i Amar Imache. D acu yexdem. Nekk diɣen s timad-iw ad snimmreɣ aṭas imsuddsen-nniḍen ukkud nemεawan, seg tazwara, armi d taggara n tejmilt-agi”.

Adaoun Abdelghani