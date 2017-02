Tikci n yidammen sɣur Tiddukkla Tiɣri

Par DDK | Il ya 32 minutes | 14 lecture(s)

D ayen i d-yellan akken ilaq ddurt-a iɛeddan deg uxxam n yilemẓiyen n tɣiwant, imi ma drus azal n 22 n yilemẓiyen i d-yerran i tiɣri n Tiɣri, usan-d ad d-fken seg yidammen-nsen i yimuḍan i asen-yesran.

Am wakken tuɣ tannumi s yiqeddicen-is alsanen, tga Tidukkla Tinmettit i Yimeɛḍar d Yimuḍan Idumen Tiɣri, n tɣiwant n Ayt Smaɛel, taẓrigt tis kraḍ n tigawt n tukksa n yidammen. D ayen i d-yellan akken ilaq ddurt-a iɛeddan deg uxxam n yilemẓiyen n tɣiwant, imi ma drus azal n 22 n yilemẓiyen i d-yerran i tiɣri n Tiɣri, usan-d ad d-fken seg yidammen-nsen i yimuḍan i asen-yesran. D leqdic i d-yettwasḥeḍren lwaḥi d sbiṭar n Xerraṭa uɣur ara rren idammen i d-yettunefken. Ɣer taggara ihi n warmud, lqidar n 35 n yimdanen i yesɛeddan, armi ččurent ddeqs n tculliḍin d idammen ara d-isellken tudert n waṭas n yimuḍan yenṭerren. Ilaq ad d-nesmekti dakken, am yilindi am send-is, tesmurrus dima tdukkla Tiɣri deg ccɣel-a i d-tessuddus, imi tesɛa amḍiq yesfan deg taddart. Ɣef waya, seg teswiɛin timezwura n tnezzayt i bdan yimdanen tisin i tikci n kra seg yidim-nsen, armi d 12:00 n wass. D ayen ilaqen ad d-yettili seg tikkelt ɣer tayeḍ iqerben, awi-d ukan mi ttarran yidammen-nni n at lxir srid ɣer wid ihelken, war axelles.

M. K.