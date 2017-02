Afras n ṭṭjur d uqessel n tẓurin!

Par DDK | Il ya 32 minutes | 15 lecture(s)

Am yal abrid, am tal tikkelt, yessefk ɣef umdan ad ilehhu d yiqeddicen n berra akked wid n daxel neɣ n uxxam. Tura qrib ayyur neɣ ugar segmi i d-yemmend ufras n kra n ṭṭjur d uqessel n tẓurin skud dayen sseɣlint afriwen-nsent. Dɣa am tuget n lɣaci, imesdurar n twilayt n Bgayet gar-asen imezdaɣ n taddart n Ayt Smaɛel, kkren bedden seld mi slan i tiɣri n wulawen-nsen. Kra win yesɛan taẓayart d tneqlet deg uxxam-is d wakal-is, yeḥsa s tigawt i ilaqen ad tt-yeg, imi yiwen ma yennum aqeddic yettwali-t d aɣan, ur yezmir ad t-yeǧǧ. Seg uqbel ideflawen i d-yewwten s ṭṭaqa deg yennayer yezrin, am tmeṭṭut am urgaz, am temɣart am umɣar, ulac seg-sen anwi i ur neddim lemqes n yimɣan ad yegzem ayen ixesren seg ugris, yeqqur deg lejdari n tẓayarin d tid n yizeǧǧigen s yisenfan yemgaraden, akked latizan d tiyaḍ. Yuɣ lḥal aqeddic-a, ttagen-t medden di lawan-a imi ḥeḍru-d ad d-tekcem tefsut, tasemhuyt ideg i d-meɣɣin yimɣan, zzuǧǧugen akken ad cebbḥen agama. Llan ula d wid ara ibeddun sewwayen igumma am tẓurin d wayen-nniḍen.

