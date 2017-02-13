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Axxam n yidles Lmulud Mɛemmeri
Asikew amaynut i tira s Braille
Tanemhalt n uxxam n yidles Lmudud At Mεemmer n temdint n Tizi Uzzu, Massa Kemmar Dalila, tberḥ-d belli yelli yiwen n usikew ajdid tiwwura-s seg wussan-agi iεeddan i uselmed n yiderɣalen. Deg-s ad asen-sfehmen amek i d-yettili usexdem n uselkim s ttawil n tira n “Braille”. Ajred yebda yakkan ass-nni n ttlata 7 deg waggur-agi n furar ideg nella. Ad d-yettili deg usikew-agi, yiwet n tikkelt i ddurt uselmed n linfurmatik d wayen icudden akk ɣur-s. Iswi n usikew-agi d aseḥfeḍ i taggayt-agi n yimuḍan amek ara seddun aselkim, s ttawil ara sen-yesishilen i wakken daɣen ad ddun d lwaqt-agi n wallalen itiknulujiyen itraren. Dɣa ɣef wayagi tenna-d Massa Kemmar Dalila: “nessaram asikew-agi ajdid ad d-yawin iseɣ d ubaɣur i yimdanen-agi ur nettwali ara, imi ula d nutni sεan azref deg ulmud, deg usnerni n tussniwin-nsen, ladɣa tura mi yuɣal umaḍal d taddart, ula d nutni zemren ad yewlen (communiqué) akked umaḍal merra.”
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