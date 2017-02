Tasnawit tamaynut deg yir liḥala

Par DDK | Il ya 31 minutes | 23 lecture(s)

Tiddukkla n yimawlan n yinelmaden n tesnawit tamaynut n 1000 n yimukan ibidagujiyeni i d-yezgan deg ladayra Beni Douala, gren tiɣri i unemhal n Usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu ideg i d-tsebgen asḥissef ɣef yir liḥala n tesnawit-agi, segmi telli tiwwura-s. Ssuturen yiεeggalen n tiddukkla-agi deg tuttra-a i gan i unemhal n Usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu, tifrat n waṭas n wuguren d lexṣaṣat i yellan deg tesnawit tajdiḍt, imi tenṭer mačči d izli. Gar wayen ssuturen ad d-nebder: aɣerbaz-a, ur yesεi ara anemhal, imi yal aseggas ad d-awin yiwen, xemsnin-agi ɣer deffir, 5 n yinemhalen i iεeddan deg-s. Tin ɣur-s, lexṣaṣ n yiεessasen d imallalen n usegmi, d udemmas akked umaẓlay amatu. Yell ula d lexṣaṣ n yiεessasen ama d wid n yiḍ ama d wid n uzal, yerna ur xeddmen ara axeddim-nsen akken ilaq lḥal. ‘’Mebla ma ttuɣ lexṣaṣ n yidlisen deg temkerḍit-is, ula d ugur n waman yerna-d dḥis-is ladɣa deg unebdu. Aɣbel n yixxamen yettwaxdamen i yiselmaden d inedbalen-nniḍen ibeεden, ulamma kfan s lxedma maca mazal ur ten-friqen ara, dima zgan ur d-ttawḍen ara deg lwaqt ɣer tesnawit’’, i aɣ-d-yenna yiwen seg yiɛeggalen n Tiddukkla. Xas akken tesεa annar n wurrar maca deg yisem kan, imi amḍiq-nni n ungaz imeqqren mazal ur yettwaxdam ara. Am wakken daɣen i ṭṭalaben deg tenmehla n usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu, i wakken ad d-aznen anemhal unṣib i iwulmen i tesnawit-agi, yerna ad yexdem lxedma-s akken ilaq lḥal, yerna d win ara idumen. Yenna-aɣ-d uselway n Tiddukkla-agi Mass Saket Meziane: “Tasnawit-agi-nneɣ n Yicerdiwen, tettidir aṭas n wuguren seg wasmi telli tiwwura-s deg waṭas n yiḥricen, d wigi i d-nebder yakkan. Ula d iselmaden ur ṣawḍen ara izen-nsen akken ilaq i yinelmaden, d ayen i d aɣ-d-nan warraw-nneɣ s timad-nsen. Nekkni si tama-nneɣ nger tiɣri i wid teεna temsalt gar-asen: anemhal n Usegmi n Tizi Uzzu, taneɣlaft n usegmi aɣelnaw, lwali n Tizi Uzzu, aɣella n ladayra n Beni Douala d uselway n tɣiwant-agi n Beni Douala. Acu kan am win iceṭṭḥen i uderɣal neɣ am win yettmeslayen akked uεezzug”.

Amazigh Ghani