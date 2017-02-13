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14 deg furar
Tameɣra n Saint valentin
Ass n wid yemḥemmalen, ta tettwali-t d ass n lferḥ ,wa yenna-k d targit kan ,wiyaḍ ttwalint d ass n rbaḥ. Llan wid ur tessinen ara maḍi .Lḥasun, tamuɣli fell-as temgarad, ad yeqqim kan, ulac win ur tenbic ara tayri, neɣ am wakken qqaren Wat zik :”ulac ifer n ṭejra ur ihuz waḍu’’. Yal wa amek i tt-yedder. D amɣar d tamɣart, d ilemẓi, d tilmeẓiyin, wa yewweḍ lebɣi n wul-is, wa mazal nnuba-s, wayeḍ teǧǧa-t gar yiberdan. I wakken ad d-nawi s ttbut ɣef waya, nesteqsa kra n medden, ldin-aɣ-d ulawen nsen.
Zahir (22 yiseggasen)
‘’ Ma d ilindi kan d ssaḥ. Ddurt uqbel, nekk ttheggiɣ-as. Idrimen-iw akk serfaɣ-ten deg yiwen wass , qqareɣ-as awi-d kan ad tefraḥ temdakelt-iw. Ma d aseggas-agi qqimeɣ-d weḥdi segmi nemfraq. Dɣa, ad d-yeqqim kan d ass n usmekti…d targir kan’’.
Belqasem ( Bab n la pézziria)
‘’ I wacu lekteb, nekk ɣer ɣur-i, d yiwen n wass i nettraǧu s ccuq axater yettili ixeddim, ttaččarent akk ṭṭwabel s les couples, nlehhu-d yid-sen akken ilaq, awi-d kan ad sɛeddin ass-nsen akken ilaq’’
Nadiya d taselmadt
‘’ Nekk ɣer ɣur-i d yiwen yifen ussan n ddunit, ulac d acu yifen tayri , amer bnan wassaɣen yettilin gar urgaz d tmeṭṭut, bnan ɣef tayri , tili, ur ttilin ara inebran. Ilaq ussan akk, am wass-a. Ilaq ad yuɣal 14 di furar jour férié..oh..vive tayri’’
Sonia 18 n “yiseggasen”
“ Telha tayri , ma yedder-itt bab-is d tufiret , ur iɛellem ḥedd s yis-s, ad yedrem kulec , ulac d ass n jeddi Sain Valentin ad yeddu”
Brahim (39 n yiseggasen )
“ Awal-iw ɣef QSaint Valentin: ini-asen yella yiwen anda i tt-iger teqqur. Yettnadi ur yufi, ur yeẓri ayɣer?Ass n Saint Valentin di 2005 i d-yufa tameddakelt-is d yiwen-nniḍen.Dɣa deg wass-nni yekreh 14 di fura. Qeg yimir mi d-yewweḍ wass n Saint Valentin, ad d-mektiɣ lkerh-inu’’.
Dda belɛid (75n yiseggasen)
‘’ Ad ak-iniɣ tidet kan: Dadda-k Belɛid, mačči am yimɣaren-nni i ak-yeqqaren akken d lɛib tayri. Nekk s lǧil n zik teḍra-aɣ akken i as-yenna wuccen :’’yetbaɛ semmum-it’’.tifem-aɣ s lǧil n tura, kunwi meqqar teddrem tayri , mačči am nekni ad tt-taɣeḍ ur tt-tessineḍ, dommage ɣef wass-agi n Saint Valentin yeqqim almi nejba di leɛmer, yejba-d ɣer tmurt-nneɣ.’’
Yesteqsa-ten Brahim Benhamouche