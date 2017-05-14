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Ajdid deg tira
Eternel Mammeri n Amin Zaoui
Eternel Mammeri d wagi i d azwel id-as yextar umyaru ameqqran Amin Zawi i udlis anda i d-yejmaɛ 30 n tmuɣliwin n yimyura akked isdawanen. Mmeslayen-d ɣef wayen yexdem Mulud Mɛemmri d wayen i d-yewwi i tmaziɣt s umata. Adlis-agi, yettwaru s tutlayt n trumit, yegffeɣ-d ass n 18-04-2017 ɣer tezrigin “Tafat “, i lmen-d imi ɛeddan meyya n yiseggasen n tlallit n umussnaw (1917-2017). Nnejmaɛen-d 30 n wallaɣen, zḍan-d akk ayen yexdem umussnaw akken ad suffɣen di taggara adlis-agi. Gar widak yuran ad nebdar: Yucef Merraḥi, Brahim Tazaɣart, Layla Ḥamuten, Ɛmer Mezdad, Muḥemmed Lexḍar, Yassin Temlali, Amin Zawi, Ḥasen Ḥelwan, Rabya Jelti d wiyaḍ. Azal n udlis: 500 DA .
S. Yamani