Ad ak-yaɛfu Rebbi a Samir Ḥemmuc

Am wass-a, mi d-yerza xali-k Lḥaǧ Muḥend ɣer ugraw n taddart-ik LOɛeccuba, yefka-aɣ-id isalli n waṭṭan-ik: tulway tassa-k, yessefk, ad tefɣeḍ ɣer tmurt n Ṭturk akken ad tdawiḍ . Imejjayen, ḥudden-ak-tt-id ɣer wazal n sin wagguren kan i ak-d-yeqqimen di tudert-ik .D ahbuh ɣef taddart, d ssiɛqa i d-yeɣlin fell-asen, xas akken tuget deg-sen ur ak-ssinen ara imi di tmanaɣt i d-tekkreḍ, maca akken llan, kkren-d yid-k,nbedden ɣer yidis-ik. Yessefk ad d-nejmaɛ amelyaṛ d teltmiyya imelyunen, d tag i d tadrimt i ilaqen i usejji-k di tmurt n Ṭturk. At taddart, kkren meẓẓi meqqer, ula d imezdaɣ n Uẓeffun s umata, tuddar-is, beddent ɣer yidis-ik, xedmen zzedwa, mmɣen ɣef tudrin d temdinin n tmurt n leqbayel, tamurt n Tizi n tinzert. Laɛṛac akken llan, Iẓerxefawen (Ibaḥriyen) At ɣubri, At Jennad, Iflisen, At Yeǧǧa, Igawawen …atg. Ur telli temnaḍt i ǧǧan . Tibewwaḍin deg yifassen-nsen, anda tella duru, wwin-tt-id: di leswaq; deg yiberdan, mɣen am ucḍaḍ. Ayen i asen-yerna afud a Samir, d inaragen (lǧiran-ik) n Bab Lwad deg Lezzayer tamaneɣt, mi i slan s wayen i nxeddem di tmurt, kkren ula d nutni, rnan-d iɣallen-nsen ɣer wid-nneɣ, ttawin-aɣ-id tadrimt, aṭas n tedrimt, awi-d kan ad nessiweḍ ayen i aɣ-yettṛajun. Di teɣzi n xemmesṭac n wussan (15), nutni ttazzalen deffir duṛu, deffir umelyun, deffir umelyaṛ . Kečč, yuɣal-ik-id usirem n tudert, udem-ik yennecṛaḥ mi i d-mmeslayeḍ di Tili-ẓri, tfarḥeḍ ayen din. Ladɣa mi i wweḍenɣer ugerruj n ttaryel, wweḍen ɣer lebɣi-k, ɣer lebɣi-nsen. Ussan-d yimeddukkal-ik, lǧiran-ik n tmaneɣt ɣer taddart-ik, llan wid werǧin ssinen tamurt n leqbayel, maca d kečč i asen-yefkan tagnit n tirza. At taddart-ik, qublen-ten s lfeṛḥ xas akken asemmiḍ n uḥeggan igezzem , maca di teɣzi n yiḍ, qqimen akken, yal wa d acu i d-iḥekku ɣef zzedwa-agi n usegrew n tedrimt, imi nutni d tikkelt tamezwarut ara xedmen aya, mačči am yimesdurar n twaɣit, ḥfan yiḍarren-nsen di temsal am ti. Yewweḍ-d ssebt, 22 di yebrir yezrin , trekbeḍ timesriffegt ɣef ṛṛebɛa d uzgen n tmeddit, asirem n tuɣalin yeččur ul-ik, imeddukkal-ik d twacult-ik, llan ɣer yidis-ik. Isalli n ṛḥil-ik, yemmeɣ di taddart-ik. Llant temɣarin i yesɣarten, i yewwin izlan n lfeṛh, ddɛawi, asuter di Rebbi, akken ad d-tuɣaleḍ di talwit. Uuuk, ass n lexmis d ssuq deg Uẓeffun, ad tili d tesɛa n ṣbeḥ, iṭenṭen tilifun . Yeɣli-d isalli, kkawent tgecrar, iggugem yimi mi i d-nnan : “temmuteḍ”. Uuuk, d tawaɣit, isalli yemmeɣ am uḥeǧǧaǧu n tmes , yesreɣ ul n kra n win i as-yeslan . Uuuk, iggugem usirem n tudert. Temmuteḍ di sbiṭar n tmurt tabeṛṛanit, tamurt n Ṭṭurk. TEɣli-d tebrek ɣef wudmawen. Ass n lǧemɛa, wwin-k-id deg usenduq, tuɣaleḍ-d ɣer wakal n tmurt i yeskukten ilmeẓyen-is, muggren-k yimeddukkal-ik d yimawlan-ik ɣer ubṛah n tmesrifgin. Wwin-k-id s axxam-nwen, imeṭṭi, isuɣan, d ahdum. Mi i tɛedda lɛaṣer, wwin-k ɣer tmeqbert di Ɛin benyan, wwin-k ɣer uxxam-ik aneggaru, meḍlen-k. Maca , ittezzi yiwen wawal gar –asen: Samir Ḥemmuc , yezḍa azeṭṭa n tegmat gar-asen, yessemsawi uguren gar wid-nni i yellan mxarwaɛen, iseqreb gar yimezdaɣ n taddart Lɛeccuba d wid n Bab lwad Ad ak-yeɛfu Rebbi ay azamul n usirem, ad ak-yeɛfu Rebbi a SAMIR ḤEMMUC. Tajmilt i kra n win i d-yefkan afus n tallelt, i win i ibedden ɣer yidis n Samir, ɣer yidis n taddart-is. Lmir n Uẓeffun, Lemyur n n lwilaya n Tizi Uzzu akken llan, lmir n Bab lwad, LOezzayer tamaneɣt, iɣallen n laman akken llan, taddart n Tizi n Tzemmurt deg Uẓeffun, tuddart n leqbayel akken llant. Tajmilt tameqrant i yimezdaɣ n Uẓeffun.

Kader Belaidi