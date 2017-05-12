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Tajmilt i Muḥend Aɛrab
Teffɣeḍ Lezzayer ur tebɣiḍ imi tḥulfaḍ i yiman-ik d iminig deg tmurt-ik. Tamurt iɣef tennuɣeḍ, i d-teslulliḍ i wid i ak-yekksen iles-ik. i ak-imedlen imi : ayen ur sawḍen ad t-xedmen yinebbazen i d-yudfen ɣer Tmazɣa. kečč, zik, ad d-tendekwaleḍ,i tfaqqeḍ i txidas d tkerkas-nsen. Teɣrid-d tikta d yiswan-nsen : d asenger d tukksa n yiẓuran-ik d tgemmi-k. D ay-nni i k-yesnekren tesfezwiḍ, tesnulfaḍ-d Agraw n Yimaziɣen (Académie berbère) akken ad tessakiḍ aɣref-ik, ad as-temleḍ d anwa-t, d wacu i t-yeggunin ma ur d-yuki seg uɣeddur n yiḍes ideg yezder. S wawal afessas, teldiḍ-as allen ɣef umezruy n yimarawen-is d wayen i d-uwin i talsa. Tzemreḍ ad tessusmeḍ, ad teṭṭfeḍ imi-k, ad tawiḍ Lezzayer deg « uɛeddis-ik » ad tidireḍ « d ageldun » ara ikkaten tigusa deg yicuḍad-is. Maca, kečč, tferneḍ iseɣ, addur, tissas, timririn d ubrid yessan d isennanen. D amennuɣ-ik uɣdim, azedgan i yessawḍen aɣref yerra-ak udem. Akken i as-yenna umedyaz « Win, iteddun ɣef tidet, yessawaḍ ». Ɣas seddaw tecḍaḍt i tzuzreḍ tisɣunin Iṭij d Tafukt ; izen-ik, yemmeɣ-d akk idurar ; deg unrar Ukkil Remḍan suɣen s wawal n Ugraw-ik : « Akessar d usawen ; Izukar, d imeksawen ». Kečč, yefkan tudert-ik akken ad yidir uẓar-ik, tuklaleḍ tajmilt n wass-a, ɣef wayen i txedmeḍ, i tennuɣed akken ad d-tesɛu tmaziɣt adeg deg wakal-is. Ɣas nfan-k ; izen-ik, yuwed-d arraw-ik, cleqfen-t sulin-t s igenni. D kečč, i aɣ-d-isufɣen seg usayem n tatut ; d kečč, i aɣ-d-yerran d nekkni. Tura, ɣas sgunfu, ha-t-a kkren-d warraw-ik, wid ara irefden asaḍef. Tirga-k, uɣalen d tilawt. Amennuɣ-ik, yiwen ur t-itettu ; taggri, ad t-tecfu fell-as. Tanemmirt i kečč i aɣ-d-isakin.
Ali Lounis