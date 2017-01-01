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Tubiret
9 n yikersiyen wwin-tent 5 n yikabaren
Tifranin i usqamu aɣerfan aɣelnaw n 04 seg maggu yezrin llant-d deg Tubiret di tegnatin yessefraḥen seg tama, yesseḥzanen seg tayeḍ. Tamenzut dakken tuget n tamiwin n twilayt ddrent asihar-a deg lehna, yella wanda I d-rren yimbuṭiyen I teɣri tasebḥit n wass. Tayed, d tin ur d-nefki ara udem iwatan, imi llan-d cwalat deg kra n yimekwan anda tewweḍ liḥala ɣer truẓi n yisendyaq d uḍegger n lejridat deg yiberdan. D ayen I yessawḍen ahat amḍan n yimbuṭiyen ur yewwiḍ ara s aswir yetturajun. Ihi, I 12 n ddayrat yellan deg Tubiret, amyizwer yeḍra-d ɣef 09 n yikersiyen deg usqamu aɣerfan aɣelnaw n Zighout Youcef. S tidet, segmi kan I tebda ddiɛaya n tefranin, lḥers yella-d gar yimrecḥen n 17 n lejridat I sersen yikabaren, imi ulac ula d yiwet n yilelliyen. Ɣef teɣzi n ddiɛaya, yal tama acu I d-tewwi d amrig iwakken ad tqenneɛ imdanen ad ddun yid-s, seg lehna d taɣdemt alamma d amwati aɣelnaw tɛeddiḍ-d ɣef yizerfan n umdan, yal akabar s tezlit-is iwakken ɣer taggara d akabar n Ahmed Ouyahia I d-ḥellan 03 n yikersiyen, iḍfer-it-id FLN s 03 n yikersiyen nniḍen iwakken ad ttwaferqen tlata ineggura yiwen i MEN, wayeḍ ANR aneggaru i FFS. Tikkelt-a, d akabar n Mohcine Belabbes I yuɣen tiyita imi ur yessaweḍ ara ad d-iḥelli amkan-is am waken I iwulef deg yiseggasen yezrin. Tikkelt-a, mebla ccekk, d cwalat yellan anda akken I iwulef yettawi-d leswat I t-yessawḍen ɣer yir liḥala. Ayen I yeswehmen diɣen, d amkan n Boualem Zidane ur d-nelli ara, imi amdan-a yettwasnen deg unnar n umennuɣ mgal rrebrab ibedde-d s yiwet n lejrida deg ukabar n Amara Benyounès. Aṭas I t-yurjan ad d-yifrir, maca ɣer taggara ur yessaweḍ ara ad d-iḥelli azal n leswat iwulmen. Tamsalt daɣ yefɣen I tanumi deg Tubiret d tin yerzan ikabaren inselmawiyen, iwulfen ttawin amur-nsen. Tikkelt-a, ur ssawḍen ara ad d-awin ula d yiwen n ukersi, ɣas akken ama HMS neɣ Taj neɣ ahat akabar n Djamel Abdeslam, ur ssawḍen ad d-ḥellin imukan-nsen deg twilayt I nwan d ayla-nsen. Deg tefranin n useggas-a, iwulem ad d-nini belli RND yekcem ddiɛaya ɣef tefdent, iruḥ amzun deg tuffra slid kan agraw I d-yellan mi d-yusa Ahmed Ouyahia. Ma d imrecḥen-is, ur ǧǧin ula d yiwet n tama ur wwiḍen ara ɣur-s d acu kan mebla ma yella-d uhetwir n yisawaḍen d yigrawen. D yiwet n tsetratijit I yeḍfer Dr Bouha, iwakken ad yessiweḍ s agemmuḍ n 03 n yikersiyen ɣas akken I yeḍmeɛ ugar ɣef leḥsab n wid I d-ibedden ɣur-s. Ilaq kan ad d-nesmekti belli iɣallen n laman llan-d di lmendad ɣef useḥbiber ɣef tefranin-a, imi ɣas akken llan-d cwalat, nutni qublen-ten s umeyyez iwakken ur d-ḍerrunt ara txeṣṣarin. Wissen kana hat tifranin I d-iteddun, tid yerzan asqamu n twilayt, d wid n tɣiwanin ma ad d-ilint deg tegnatin am ti neɣ ad tbeddel teswiɛt ?
Smaïl Merzouk