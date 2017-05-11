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Ath Zmenzer
Tuɣalin n ugrud Salim s axxam-nsen
Lwilaya n Tizi Uzzu ladɣa taddartt n Ath Anane yetabaɛen ɣer tɣiwant n Ath Zmenzer, tedder kra n wussan n lxuf d tugdi, menbaɛd mi yettwaker yiwen ugrud n 9 n yiseggasen deg leɛmer-is. Wagi d Salim Mahdad n Ath Zmenzer. Maca ur iɛeṭṭel ara lxuf-agi, imi ass-nni n lhed iɛeddan 30 yebrir 2017, tasebḥit n wass yuɣal-d ugrud-agi s axxam-nsen iṣeḥḥa yeḍḥa. Tella-d tukerḍa n uqcic-agi sɣur yiwen n umɛelmen “entrepreneur” n taddart-is n Ath Anane, yesɛan 39 n yiseggasen deg leɛmer-is. Yuker-it netta d sin n yimeddukkal-is s yiwet n tkerrust n ṣṣenf “Clio” d tacebḥant. Syin wwin-t ɣer yiwen n uxxam urɛad yekfi s lebni, deg taddart n Ichardiouane, ibeɛden azal n 7 n likilumiter. Ass-nni n aram ssbaḥ, tɛedda-d yiwet n tmeṭṭut tesla i yimeṭṭawen n ugrud, tuzzel tessawel i wat taddart, nutni daɣen sawlen i yiɣalen n laman, i wakken ad ten-id-ɛiwnen deg unadi. Uɣalen ufan-it-id deg uxxam-nni ideg i t-fren yimettakren-nni, yettwaqqen deg yifassen s umrar, maca ulac d acu i t-yuɣen. Alaḥsab n yimḍebbar amezwaru n teɣdemt n Tizi Uzzu, Mass Lazizi Mohamed Tayeb yenna-d belli: “amettaker n uqcic-agi, yeɛreḍ yakkan ass n 19 yebrir ad yaker yiwen n uqcic-nniḍen n 7 n yiseggasen dima deg taddart-agi n Ath Anane, acu kan ur yessaweḍ ara, acku irwel-as ugrud-nni”.
A. A.