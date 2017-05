Asmekti n twaɣiyin n 8 maggu 1945

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Tanmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, d uxxam n yidles Mulud At Mεmmer n temdint-agi d umaruz-is n Azazga, axxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, tazeqqa n ssinima n Tizi Uzzu. S tallelt n waṭas n yimεiwnen yecban: aɣerbaz amniḍan n tẓurin iffazen n Azazga, tasqamut n leqdicat idelsan d wid n tẓuri, asalay n Sétif…atg. Suddsen-d iḍelli d wass-a d uzekka (07-08-09) deg maggu 2017, kra n leqdicat idelsanen swayes i d-smektan tidyanin d twaɣiyin n 08 maggu 1945. Yella-d leqdica-agi deg uxxam n yidles Mulud At Mεemmer n Tizi Uzzu, iḍelli n lḥed 7 maggu, deg tzeqqa n temsikniyin tella-d temsikent akked tezrigin n yidlisen yerzan amezruy, tella-d diɣ temsikent n yimagraden n tɣamsa, tugniwin….atg. Ma deg tzeqqa tameẓyant n umezgun, yella-d usenɛet n sin n yisura n trad, amezwar ɣef 10h s uzwel “La dechirure” ma d wis sin ɣef 14h00 s uzwel “Aqraḥ n tektut”. Ma d ass-agi, tella-d dima deg tzeqqa n temsikniyin yiwet n temsikent akked tezrigin n yidlisen yerzan amezruy, tella-d diɣ temsikent n yimagraden n tɣamsa, tugniwin….atg. Tella-d daɣen tin n yimuhal n yinelmaden n uɣerbaz amniḍan n tẓurin iffazen n Azazga. Am wakken diɣen i d-tella temsiken n ttsawer d yidlisen n Mass Mohamed Attaf. Ma deg tzeqqa n umezgun tameẓyant yella-d yiwen n usarag ɣef 8 maggu, sɣur yiwen kar wid it-yeddren. Ikemmel leqdic-agi deg uxxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, s tutart n yiwet n tceqquft n umezgun yesɛan assaɣ akked umezruy n tmurt, ula deg tazeqqa n ssinima n Tizi Uzzu yella-d usenɛet n usaru-nni “L’autre 08 MAI 1945”. Ma d umaruz n uxxam n yidles n Azazga, ad ismekti azekka tidyanina-agi, s temsikent akked tezrigin n yidlisen yerzan amezruy, d tin n yimagraden n tɣamsa, tugniwin….atg. D tɣuri n yisefra n tegrawla, sɣur aṭas n yimedyazen n tama-agi, ɣer taggara ad d-yili usenɛet n usaru-nni “Aqraḥ n tektut”

Ghani Amazigh