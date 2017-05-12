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Kanada
Igemmaḍ n temsizzelt n tdukla Tiregwa
Deg yiwen n ulɣu i d-tessers, ass n umezwaru n maggu Tdukla “Tiregwa” (Tssbeddit takanadit i tmaziɣt), tefka-d igemmaḍ n temsizzeliyin i d-thegga s ttawil n l’Internet. I usmekti, wid itekkin ceyyɛen ifarisen-nsen ɣer tensa n tdukla i lmend n tezrigt-is tis ukkuz (04). Syin yella-d yiwen ufran n yiḍrisen yelhan. Tikkelt-agi, llant-d kraḍ n temsizzeliyin : timsizzelt ‘Li Azayku ‘ : anda i d-yufrar Umarukki Muḥand Wagrar s tira-is icebḥen n yisefra, syin tella-d timsizzelt n Racid Ɛellic : anda i d-yufrar Mass Salem Zeniya s wungal-is “Aẓar n tagut” i d-yefɣen seg tezrigin Tira, ma yella d timsizzelt n Belɛid At Ɛli, ufraren-d kraḍ n yimyura : araz amezwaru yewwi-t : Samir tiɣzert s tullist ‘ Tizlit n umeɣbun , wis ssin : ‘Aselmad-iw ‘ n Nassima Xuxi , wis kraḍ : isaḥ-d i Nawal Maɛuci s tullist ‘Tafekka mm sin yiziɣran ‘ . Iswi n tdukla d asebɣes n wid yessexdamen imeslayen zeddigen s tmaziɣt akken ad sarḥen i yimru, ad yessufeɣ asugen yellan deg allaɣ-nsen. Imi zik, tella tsekla tamaziɣt di timawit kan, tura yewweḍ lawan anda ara tuɣal ɣer tira. Akken qqaren:” tutlayt ur nettwajerred ara ad truḥ di tesraft n tatut”.
S. Yamani