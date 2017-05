Ameskar gar ẓẓebra d ufḍis

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Ɣas yessa s yisennanen umaḍal n usiẓreg ɣef yal win yeqqnen ɣur-s, maca iban-d d ameskar i d taɣtast tamezwarut. D win i d-yesnulfayen, i d-yerran yella udlis s tektiwin-is, i tent-yuɣen ugar n wayeḍnin. Ugar n tuɛert yettimɣuren, tettahda akken ad yaf tiẓrigin ara as-d-yessufɣen tira-ines ɣer ulzuz (ssuq), ur yesɛi umaru ula d yiwen n uzref ara t-iḍemnen, xersum am ucennay. Maca, nnig waya yakk, yerna-d zzmiḍ d ameqqran taggara-a ɣef yimura i d-yessufuɣen ɣef ddemma-nsen. Yekka-d uɣilif-a seg umkan anda ttnuzun yidlisen, imi ttagint-asen at tnedlisin tuṭṭfa n udlis skud mačči s tfakturt ara yettwaxelles, am wakken yella lḥal akked d at teẓrigin. « Mačči akk tinedlisin i yerran ɣer rrif amaru. Maca, nekk ar tura ugint snat ad serseɣ ɣur-sent adlis-iw, yiwet deg Tizi, tayeḍ deg Bgayet». I aɣ-d-tenna yiwet n tmarut. Neɛreḍ, nesteqsa kra n yimḍebbren n tnedlist ɣef rray-a i ddmen war ma xemmem amek ara yezzenz idlisen-is umaru i d-yessufuɣen seg lǧib-is, yenna-aɣ-d bab n tnedlist Guraya: « nekk ur sɛiɣ acu ara xedmeɣ i win i d-yessufuɣen ɣef ddemma-s. D asaḍuf i d-yeqqaren akka. Ihi ur zmireɣ ad ṭṭfeɣ adlis n yiwen war tafakturt». Ur iban anwa i d asaḍuf-a neɣ melmi i d-yeffeɣ? Acku ɣef leḥsab n kra n yimura, ad yili yusa-d ad yerẓ amaru i iferrsen abrid i yiman-is. Ladɣa win i ur nettaf tignatin igerrzen i usufeɣ ɣer teẓrigin. Deg teswiɛt ideg ɣillen yimura tettgerriz tegnit, ladɣa mi ttnernayen yimeɣriyen n tutlayt n Mulud At Mɛemmer, ha-t-an yusa-d wugur-a i yenwan zun ad ten-yessefcel.

M. K.