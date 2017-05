Tajmilt i Rabah Ouferhat

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

I lmend n 45 n yiseggasen n ccna n unaẓur ameqqran Rabah Ouferhat, Tiddukkla tadelsant “Tirza”n lwilaya n Tizi Uzzu, tesuddes-d ass-nni n sed 13 deg maggu 2017 yiwet n tejmilt s wazal-is i unaẓur ameqqran n tezlit taqbaylit. Wagi d Mass Rabah Ouferhat, yiwen gar lecyax deg uẓawan n tmurt n leqbayel. Yella-d leqdica-agi deg tneḍfart n uxxam n yidles Mulud At Mεemmer n Azazga. Tella-d tejmilt-agi s tallelt n Tenmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, u s lemɛawna n waṭas n yidisan yecban: Axxam n yidles Mulud At Mεmmer n temdint-agi d Tneḍfart-is n Yiɛeẓẓugen, Aɣerbaz n tẓuri tifuklanin n Yiɛeẓẓugen, Taneɣlaft n yilmeẓyen d waddal d tenmehla-ines n Tizi Uzzu, akked Usqamu aɣerfan aɣiwan n Tizi Uzzu…atg. Heggan-d yiwen wahil d anesbaɣur; imi tasebḥit n wass-nni n sebt ɣef 09h00 i tebda tejmilt-agi s wudem unsib s yiwet n temsikent n tugniwin akked yimagraden n tɣamsa yettwarun fell-as d wayen yexdem, n tesfifin-is tiqdimin. Am awkken daɣen i d-yella yiwen n usarag i d-yewwin ɣef tudert n ufennan-a aqbayli aqbur, ɣef 10h00 n uzal deg tzeqqa n umezgun. Tella-d diɣ temlilt d unaẓur d uskasi d tririt ɣef yisteqsiyen n wid akk i t-iḥemmlen neɣ i as-isellen. Tella-d diɣen tnigit sɣur twacult-is d yimeddukkal-is, d yinaẓuren-nniḍen akked usenɛet n yiwen usaru/afetray i d-yemmeslayen ɣer tudert-is. Ma ɣef 14h 00 d afella, tella-d tmeɣra n ccna meqqren dima deg tzeqqa n umezgun n tneḍfart-agi. Γer taggara tella-d tukci n yigerdasen n usebɣes i wid yettekkin deg tejmilt-agi.

A. Ghani