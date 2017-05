Allaɣ yefka-d, iles yenna-d n Saleḥ At Belqasem

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Deg ussan-agi yezrin i d-yeffeɣ wammud amaynut n yiḍrisen i d-yessazreg umaru aqbayli Mass Saleḥ At Belqasem iwumi ifka azwel “Allaɣ yefka-d, iles yenna-d” i d-yeffɣen ɣer tezrigin « Terroir » n temdint n Tizu Uzzu. D adlis n 52 n yisebtar, yettnuzu deg tnedlisin s wazal n 250DA.D adlis-nniḍen i d-yernan ɣer ugerruj n temkerḍit d tsekla tamaziɣt, d win ara d-yawin abaɣur i tutlayt. Yemeslay-d deg-s umeskar-agi ɣef ddeqs n tlufa, timsal d tmuɣliwin yecban: tayri, azaylal, awal, ddunit, asirem, tamagit, amdan... D adlis n 47 n yiḍrisen d tedmiwin n wamek yettwali kra n temsal n tudert n umdan. Ad d-nesmekti imeɣriyen belli, Mass Saleḥ At Belqasem, ilul deg useggas 1955 deg taddart n At Dawed deg tɣiwant n Yiɛeṭṭafen, deg lwilaya n Tizi Uzzu. Yella yakkan d acennay amḥaddi deg yiseggasen n 1986 d 1988, iqeddec diɣ aṭas deg umussu adelsan seg temẓi-ines. Tura akka, la yettheggi aṭas n yidlisen ara d-yeffɣen deg yiseggasen i d-iteddun gar-asen: amezgun, amawal, asinaryu, inadiyen ɣef yidles d tutlayt n tmaziɣt.Taɣuri igerrzen i yimeɣriyen!

A. A.