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Iwaqquren
Snat n tejmilin i yimeɣrasen n taddart!
Ɣas ma ɛeddan kra n wussan yuklal ad d-nemmeslay fell-as, imi tamsalt terza amezruy i iresxen deg uqerruy. Wagi d leqdic i yemmugen deg twilayt n Tubiret, tamnaḍt n Rafur, taddart n Yiwaqquren, ass n ssebt 06 di deg mayu yezrin. Sin n leqdicat i d-thegga Tejmaɛit n Yimezdaɣ n Rafur, anda i d-smektan tidyanin i iga Urumi deg wass yecban ass-n, aseggas n 1957deg lawan n tegrawla. Settin n yiseggasen i iɛeddan ɣef tseɛtin-nni timcumin ideg Afransis yehjem ɣef Yiɣẓer n Yiwaqquren yexdem dinna afarnas s yidim d asemmaḍ. Yesreɣ taddart-nni, yehdem ixxamen-is ɣef qeddac n tmentilin. Gar-asent tiḥerci d tebɣest i kesben yimezdaɣ-is, d nnuba tameqqrant i sɛan deg uɛiwen n yimjuhad s wayen umi zemren akken ad sɣelben ɣef lɛesker n Fransa. Ass-nni dɣa ɣlin aṭas n yimeɣrasen d iseflan, mmren-d yidammen seg tfekkiwin n wid yemmuten d wid ijerḥen. Ma d wiyaḍ sellken iman-nsen seld ssawḍen rewlen ɣer watmaten-nsen di taddart n Lejdid n Yiwaqquren, kra nniḍen kecmen ɣer tudrin i ten-iqerben… Imezdaɣ n taddart n Yiɣẓer n Yiwaqquren rran tajmilt daɣen i 52 n yimeɣrasen i yemmuten di umkan Tala ass n 19 di duǧenber 1959. Ad d-nebder kan belli leqdic-a iwennɛen yeḥḍer deg-s lwali n twilayt n Tubiret mass Mulud Crifi i wwin yimsuddsen ɣer lɛenser n yiɣẓer n Yiwaqquren, yeswa-d aman isemmaḍen, syin rran ɣer tmeqbert anda xedmen ddqiqa n tsusmi ɣef yiẓiɣren n tegrawla, seg 1954 alama d 1962. Iɛeggalen n Tejmaɛit n Yiɣẓer n Yiwaqquren budden i lwali akatar (cadre), netta daɣen si tama-s yefka-asen-d tanaga n yiseɣ. Deffir tigawt-nni, lɣaci, iɛegallen n tejmaɛit , lwali akked urabaɛ-ines ulin srid ɣer Tala. Dinna dɣa i yesres lwali aɛemmur n yizeǧǧigen ɣef larwaḥ n yimeɣrasen n tegrawla, mbeɛd fkan asawaḍ i yimjuhad i iɛacen imenɣi-nni n duǧenber 1959, ḥkan-d ɣef wayen yeḍran. « tɛedda tegnit s ugerrez ɣas ma d ccɣel awɛran, imi tameɣra-agi tella-d deg udrar mačči deg uẓaɣar. Nmuger-d kra n wuguren, gar-asen win n waḥbas n tkeryas, lameɛna imsuddsen ufan-as-d tifrat ». I d-yenna yiwen seg yiɛeggalen n Tejmaɛit n Yiɣẓer n Yiwaqquren. I d-iberrḥen ula d tumert-is imi ulin lɣaci s waṭas, tiwaculin, irgazen, tulawin, arrac, tiḥdayin, igardan, imɣaren akked yinebgawen ɣer udrar-nni. Rnu, tella-d lweɛda n seksu, ččan merra wid i iruḥen ɣer din.
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