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Timizar n Sidi Mensur
Tɛedda tmeɣra n uyefki deg Yimalusen
Sendiḍelli 20 deg maggu 2017, deg taddart n Yimalusen yellan deg tɣiwant n Tmizar i yettabaɛen ɣer ladayra n Wagennun, xedmen tameɣra n uyefki. D tazrigt tis xemsa ideg ttekkan ddeqs n yifellaḥen d yimsikniyen n lwilaya n Tizi Uzzu akked lwilayat-nniḍen. D leqdic adelsan i d-heggan waṭas n yimsuddsen gar-asen: Tasqamut n taddart-agi n Yimalusen, Asqamu aɣerfan aɣiwan n Timizar d win n Tizi Uzzu, Asqamu aɣerfan n lwilaya n Tizi Uzzu, Tanmehla n yidles n temdint n Tizi Uzzu, Taxxamt n tẓuri d tin tfellaḥt n temdint-agi dima. S tallalt n waṭas n yimɛiwnen. Tazrigt-agi tis semmuset, gan-tt d tajmilt i yiwen n ufellaḥ meqqren deg taddart-agi, wagi d Mass Belhadji Tahar. i yellan yettwasen s urebbi n lmal ameqqran u s uyefki n tfunast d wayen i d-ittekken seg-s. Ma d ahil i yettwaxdamen ɣef teɣzi n wass-nni n sem iɛeddan, tasebḥit n wass ɣef 9h00 n ssbaḥ, yella-d usersi n tmeqqunt n yijeǧǧigen ɣef yismawen n 26 n yimeɣrasen yellan deg usebdad n taddart-agi, yesɛan azal deg tegrawla tazzayrit u deg umezruy n tmurt n Leqbayel. Ma ɣef 9h30, tella-d tulya tunsibt, d uɛeddi ɣef yimḍiqen n yimsikniyen. Syin ɣef 10h00, yella-d umeslay sɣur yimsuden-agi n leqdic-agi. Akken azgen n ssaɛa, yella-d yiwen n usarag s uzwel “Filière lait”, sɣur uselway n Tiddukkla n yifellaḥen n lwilaya n Tizi Uzzu, syin ɣer-s d lwaɛda i d-yellan deg uɣerbaz amezwaru n taddart-agi. Ma deg tmeddit n wass, yella-d ɣef 14h00 usenɛet n tceqquft n umezgun sɣur Tiddukkla tadelsant “Itran” n taddart-agi dima, tella-d diɣ tmeɣra tameẓyant, ma ɣef 14h30, tella-d tukci n yigerdasen n uttekki d usebɣes i yimsikniyen i d-yerzan s waṭas ɣer tlemmast n taddart-agi n Yimalusen. Am wakken, llan yimsikniyen i ixedmen timsikent n uyefki d wayen icudden ɣur-s, llant diɣen temsikniyin-nniḍen. Ma ɣer taggara akk, tella-d tukci n warrazen i wid i d-irebḥen deg Tombola, i xedmen dɣa ass-nni tasebḥit.
Ghani Amazgh