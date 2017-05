Tajmilt i ucennay Slimani

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

I lmend n umecwar ɣezzifen n ccna i d-yewwi unaẓur ameqqran Slimani, suddsen-d wulmisen n yidles, yecban; Tanmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, Axxam n yidles Mulud At Mεmmer n temdint-agi, d Umazday n yirmad idelsanen d inaẓuren, Asqamu aɣerfan aɣiwan n Tizi Uzzu, s tallelt n Tiddukkla tadelsant “Anẓar” n At Yanni, sendiḍelli n sed 20 seg maggu 2017, yiwet n tejmilt s wazal-is i unaẓur ameqqran n tezlit taqbaylit. Wagi d Slimani, yiwen gar lecyax deg uẓawan n tmurt n leqbayel. Yella-d leqdica-agi deg Uxxam n yidles Mulud At Mεemmer n Tizi Uzzu.Heggan-d yiwen n wahil d anesbaɣur; imi sendiḍelli ɣef 10h00 n sbaḥ i tebda tejmilt-agi s wudem unsib sɣur tanemhalt n yidles n Tizi Uzzu Massa: Goumeziane Nabila. Dɣa deg tzeqqa n temsikniyin tella-d yiwet n temsikent n tesfifin-is tiqdimin d imagraden n tɣamsa yettwarun ɣef tudert-is d leqdic n urgaz-agi ameqqran. Am wakken daɣen i d-sneεten yiwen usaru i d-yewwin ɣef tudert n ufennan-a aqbayli aqbur, ɣef 10h30 n uzal deg tzeqqa tameẓyant n umezgun. Ma ɣef 14h 00 d afella, tella-d temlilt d unaẓur-agi, syin d tameɣra meqqren n ccna, sɣur waṭas n yifennanen. Tella-d diɣ tnigit sɣur twacult-is d yimeddukkal-is

A. A.