Asmekti n wass aɣelnaw n unelmad

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

Yella-d leqdic n wass-nni amezwaru 19 maggu 2017, deg uxxam n Yidles Mulud At Mεemmer n Tizi Uzzu.

Tanmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, d Uxxam n yidles Mulud At Mεmmer n temdint-agi d Umaruz-is n Azazga, Axxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, Tazeqqa n ssinima n Tizi Uzzu, s tallelt n waṭas n yimεiwnen yecban: Aɣerbaz amniḍan n tẓurin iffazen n Azazga, Tasqamut n leqdicat idelsan d wid n tẓuri, Asalay amniḍan n umeɣras, Tazeqqa n ssinima…atg, Suddsen-d ass-nni n sem d sed 19 d 20 deg maggu 2017, kra n leqdicat idelsanen swayes i d-smektan ass aɣelnaw n unelmad, tikkelt-agi, gan-tt d tajmilt i Mass Metiche Moh n Djerder akked Lhadj Ali Boulou. Yella-d leqdic n wass-nni amezwaru 19 maggu 2017, deg uxxam n Yidles Mulud At Mεemmer n Tizi Uzzu. Yebda usmekti-agi s wudem unṣib ɣef 9h00 s snat temsikniyin, yiwet akked tezrigin n yidlisen yerzan amezruy, tella-d diɣ temsikent n yimagraden n tɣamsa, tugniwin….atg. Ma deg tzeqqa tameẓyant n umezgun, yella-d usenɛet n yiwet tmezgunt s uzwel “Amjahed”, syin d yiwen n ucewwiq n trad, sɣur yinelmaden n uɣerbaz alemmas Derdar Said. Ma d inelmaden n uɣerbaz amenzu Laimeche Ali, cnnan-d tizlit-nni “El Allim Nour” neɣ “Tamussni d tafat”, syin d asefru s uzwel “Anelmad”, ɣer taggara uraren-d tamezgunt tameẓyant. Ma seg 11h00 d afella, llan-d wazal n 6 n yisaragen. Γef 13h00, yella-d wahil i d-senɛet Tiddukkla tadelsant “Ixulaf n Ǧerǧer” n lwilaya n Tizi Uzzu. Bdant-id s yiwet n tmezgunt yewwin isem “Lezzayer”, syin akin d taɣuri n yisefra, ɣer taggara d tarbaɛt n ccna n warrac imecṭah. Ma seg 14h00 d asawen, yella-d wahil n waddal sɣur talɣuɣa n n waddalen imenɣiyen n TiziUzzu, syin ɣer-s d aẓawan, ma ɣer taggara akk n was, tella-d tukci n yigerdasen n uttekki d kra n warrazen. Ma d leqdic i d-yellan ass-nni n ssebt deg Tneḍfert n uxxam n yidles Mulud At Mɛemmer n Azazga, yella-d akka: yebda usmekti-agi s wudem unṣib ɣef 9h00 s snat temsikeniyin, yiwet akked tezrigin n yidlisen yerzan amezruy, tella-d diɣ temsikent n yimagraden n tɣamsa, tugniwin….atg. ma seg 10h00 alamma d 12h00, yella-d usarag d tnagiyin n Mass Bounoura Ali, d aselmad yeffɣen ɣer tesɣimt, u d mmi-s n umjahed Moh Said Amendas. Ma ɣef 14h00 d afella, yella-d usenɛet n usaru n ṭrad, s uzwel “L’embuscade à Lakhdaria.

Ghani Amazigh